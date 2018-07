Eclissi di Luna, ''Salute in cammino'' è tornata alla Riserva Naturale della Sentina

A distanza di poco più di un anno, in occasione dell’eclissi di Luna, l’iniziativa “Salute in cammino” si è ripetuta presso la Riserva naturale della Sentina con una manifestazione che ha coinvolto tante persone provenienti da Marche ed Abruzzo. Grazie alla luminosità della serata, al bel tempo ed alla collaborazione di Andrea Marinucci è stato possibile ammirare le tante bellezze presenti all’interno della Sentina, un autentico gioiello che risulta a volte sconosciuto anche a cittadini provenienti da zone limitrofe. L’iniziativa rientra nel progetto regionale “Sport senza età” è realizzata dal comitato regionale Marche dell’U.S. Acli e sostenuta dall’Asur Marche ai sensi della DGR 1118/2017

Lunedì 30 Luglio, intanto, quarto appuntamento con l’iniziativa “Salute in cammino Ascoli” con partenza da Piazza Arringo alle 21. La manifestazione, realizzata dall’Unione Sportiva Acli Marche, grazie ad un contributo dell’Asur Marche (DGR 1118/2017) e patrocinata dall’amministrazione comunale, nell’ambito del progetto regionale “Sport senza età”, sta coinvolgendo centinaia di persone in un progetto di promozione dell’attività fisica a cui è abbinata la valorizzazione e la conoscenza delle bellezze architettoniche della città. Per ulteriori informazioni si possono consultare il sito www.usaclimarche.com, il gruppo facebook “Salute in cammino Ascoli”, la pagina facebook “Salute in cammino” oppure chiamare il numero 3442229927.







