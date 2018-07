Maltignano, inaugurata la nuova bambinopoli in Piazza di Vittorio

E' stata inaugurata la nuova bambinopoli a Maltignano situataa in Piazza di Vittorio. L’opera è stata interamente finanziata con fondi raccolti e donati al comune di Maltignano, in quanto comune del cratere , dalle seguenti associazioni: BIM ALTO ADIGE PROVINCIA DI VERONA PRESIDENTE FRANCO RANCAN-BIM TRONTO PROVINCIA ASCOLI PICENO PRESIDENTE LUIGI CONTISCIANI-COMUNE DI CERIANO LAGHETTO (MB)-CROCE BIANCA DI RAPALLO (GE)-SIPEM SOS LIGURIA-SPOSI DANIEL ALESI E ROBERTA VANNI-CO.GE.VO ABRUZZO-OP.VONGOLE COSTA TERAMANA.

L’inaugurazione è avvenuta in occasione della festa della chiusura della colonia per ragazzi organizzata dalla amministrazione comunale in collaborazione con la associazione “ Il Melograno”. “Sono veramente orgoglioso di inaugurare questa struttura a servizio dei giovani - ha dichiarato il sindaco Armando Falcioni anche a nome della intera amministrazione comunale, tutta presente alla cerimonia - in quanto ricostruzione non significa solo la riparazione fisica degli immobili bensì la ricostituzione del senso di appartenenza e di una comunità sfibrata dal sisma. Infatti i numerosi sfollati e le numerosissime strutture inagibili hanno rischiato di rendere Maltignano un paese desolato. Questo è uno dei tasselli fondamentali affinché anche il nostro paese possa ripartire“.

Alla inaugurazione erano presenti Roberto Ferri e Cristiana Dentone, rispettivamente presidente nazionale e referente della regione Liguria della SIPEM SOS, Marco Consonni direttore dei servizi sanitari della Croce Bianca di Rapallo, Vespasiano Corsi presidente della Op.Vongole Costa Teramana e Giovanni Di Mattia presidente dell’ CO.GE.VO Abruzzo. Inoltre presenti Daniel Alesi e Roberta Vanni che hanno rinunciato alle bomboniere del loro matrimonio per donare i rispettivi proventi al Comune di Maltignano.Il BIM Tronto era rappresentato dal componente del Cda Massimo Di Pietro, già Sindaco del comune.

L’assessore di Ceriano Laghetto aveva già visitato Maltignano per portare personalmente il contributo, mentre i rappresentanti del BIM Veneto saranno presenti a breve per visitare la struttura realizzata anche con il loro fondamentale apporto. L’Amministrazione Comunale ha comunicato nell’occasione che la struttura sarà video sorvegliata.





