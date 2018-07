Corsa e marcia su strada, gli atleti marchigiani vincono ancora in Abruzzo

Anche quest’anno i giovani atleti marchigiani conquistano la vittoria a San Giovanni Teatino, in provincia di Chieti. Nella nona edizione del Trofeo Collina Dragonara, incontro per rappresentative regionali cadetti (under 16) e allievi (under 18) di corsa e marcia su strada, la squadra delle Marche ripete il primo posto della passata stagione davanti ai padroni di casa dell’Abruzzo, seguiti da Puglia, Molise e Lazio. Per le Marche due successi individuali, entrambi nella corsa under 16. Tripletta nella gara cadette con l’affermazione di Serena Frolli (Atl. Osimo) che precede Eva Luna Falcioni (Atl. Avis Fano-Pesaro) e Margherita Forconi (Atl. Avis Macerata), mentre al maschile si impone Riccardo Piccioni (Asa Ascoli Piceno) con la terza posizione di Niccolò Sancisi (Pol. Montecchio 2000). Nella corsa under 18 finisce secondo Leonardo Salvucci (Atl. Amatori Osimo) e stesso piazzamento di Francesca Vallorani (Asa Ascoli Piceno) per lasciarsi alle spalle Andree Fioretti (Sef Stamura Ancona), terza al traguardo. Due terzi posti arrivano invece dalla marcia, con l’allieva Camilla Gatti (Atl. Fabriano) e la cadetta Francesca Cinella (Atl. Civitanova). Di seguito tutti i risultati degli atleti marchigiani.



RISULTATI

Corsa allievi (4 km): 1. Edoardo Pretara (Abruzzo) 12’43”; 2. Leonardo Salvucci (Atl. Amatori Osimo) 12’43”; 5. Mamadou Barkinde Diallo (Atl. Avis Macerata) 12’56”; 8. Simone Pulcini (Asa Ascoli Piceno) 13’50”; 9. Nicholas Gironelli (Atl. Avis Macerata) 14’00”

Corsa allieve (3 km): 1. Ludovica Cirotti (Abruzzo) 9’35”; 2. Francesca Vallorani (Asa Ascoli Piceno) 9’40”; 3. Andree Fioretti (Sef Stamura Ancona) 10’04”; 4. Lucia Crosta (Team Atl. Marche) 10’26”; 5. Alice Spinsanti (Sef Stamura Ancona) 11’02”.

Corsa cadetti (3 km): 1. Riccardo Piccioni (Asa Ascoli Piceno) 8’34”; 3. Niccolò Sancisi (Pol. Montecchio 2000) 8’55”; 8. Federico Mitillo (Sacen Corridonia) 9’40”; rit. Daniele Pennacchietti (Team Atl. Porto Sant’Elpidio).

Corsa cadette (2 km): 1. Serena Frolli (Atl. Osimo) 6’39”; 2. Eva Luna Falcioni (Atl. Avis Fano-Pesaro) 6’42”; 3. Margherita Forconi (Atl. Avis Macerata) 6’53”; 4. Veronica Faggioli (Atl. Ama Civitanova) 7’05”;

Marcia allievi (5 km): 1. Carmine Greco (Puglia) 24’47”; 4. Alessandro Tanoni (Atl. Recanati) 27’48”.

Marcia allieve (4 km): 1. Angela Di Fabio (Abruzzo) 19’58”; 3. Camilla Gatti (Atl. Fabriano) 20’28”; 5. Anastasia Giulioni (Atl. Avis Macerata) 22’00”; 8. Stella Rinaldi (Team Atl. Marche) 24’31”.

Marcia cadetti (4 km): squal. Mattia Grilli (Team Atl. Porto Sant’Elpidio).

Marcia cadette (3 km): 1. Verdiana Casciotti (Lazio) 15’23”; 3. Francesca Cinella (Atl. Civitanova) 16’06”; 11. Elisabetta Lamura (Sef Stamura Ancona) 17’57”15. Aurora Patarca (Atl. Castelfidardo Criminesi) 18’56”; 16. Michelle Nardoni (Atl. Sangiorgese R. Rocchetti) 19’08”.



