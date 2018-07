A San Benedetto il basket di strada 3x3. Ospite d'onore l'argento olimpico Galanda

Da Venerdì 3 a Domenica 5 Agosto le finali del tour nazionale 33BK, per un weekend all’insegna delle 3 “S”: Sport, Spettacolo e Solidarietà.

Si svolgeranno a San Benedetto del Tronto, dal 3 al 5 agosto, le Finals del Tour 33BK Streetball 2018, un torneo di basket 3x3 che ha attraversato l’Italia in 20 tappe da Nord a Sud nei mesi di giugno/luglio, che ora arriva nella splendida città marchigiana per il suo evento culmine. 200 atleti divisi per sei diverse categorie, dai senior agli under14 maschile e femminile, si sfideranno proprio nel cuore cittadino di San Benedetto.

“Sarà un fine settimana di sport, ma anche una grande festa per tutti i partecipanti, giocatori e spettatori", spiega Giacomo Gek Galanda, leggenda del basket nonché storico capitano della Nazionale italiana di Pallacanestro e testimonial di BGT Sport Company, che assieme alla Ronzone Pallacanestro ASD sarà organizzatrice dell’evento. “Per anni queste duenassociazioni hanno dato vita ad un ambizioso progetto permanente ed internazionale di promozione della pallacanestro di qualità nelle palestre e nei playground di tutta la penisola. Sui campi di gioco, in spiaggia, all’interno del villaggio sponsor, allestito per l’occasione in Viale Buozzi, e nelle feste serali si alterneranno sport, musica, intrattenimento, con l’opportunità per tutti di giocare a basket e di interagire con i partner del nostro tour. Lo sport vive di divertimento e viceversa”, aggiunge Galanda.

Le partite delle Finals si svolgeranno durante tutta la giornata di sabato (dalle 9 alle 19) e di domenica (dalle 10 alle 21) all’interno del Circolo Tennis G. Maggioni, dove per l’occasione verrà allestito un vero e proprio campo da basket reso possibile anche grazie alla collaborazione con Ecopneus, società senza scopo di lucro responsabile della gestione dei Pneumatici Fuori Uso in Italia, fortemente impegnata anche nella promozione dell’impiego della gomma riciclata in superfici sportive sostenibili e di alta qualità. Il campo Tyrefield per il basket di San Benedetto del Tronto, di 450mq, è stato infatti realizzato con 2.000 kg di gomma riciclata dai Pneumatici Fuori Uso.

Durante questo week end di basket non mancherà la solidarietà. Stelle del basket del presente e passato si sfideranno infatti sabato 4 agosto alle 21:00 nel torneo di

beneficienza “Basket for Marche”. Campioni Europei di Parigi ’99, medagliati olimpici di Atene 2004 e campioni di oggi, scenderanno in campo e saranno a disposizione per foto e autografi al fine di raccogliere fondi per le popolazioni delle zone terremotate delle Marche.

L’ingresso allo spettacolo sarà gratuito, e l’intero ricavato dalle offerte libere che verranno raccolte nella totalità delle tre serate, sarà devoluto all’ associazione Donne in Arquata nata dal sogno di alcune madri, che hanno deciso di tornare a vivere, assieme alle famiglie, nella loro terra d’origine, fortemente provata dai recenti eventi sismici del 2016.

Tra gli eventi che faranno da cornice al torneo, venerdì alle 20:30 cisarà in programma

l’attesissima esibizione di basket free style dei “Da Move”, gruppo leader a livello europeo di questa incredibile e spettacolare disciplina e lo “Stance Skill Challange”, gara di abilità aperta a chi vorrà cimentarsi con velocità, precisione e tecnica cestistica.

Sabato sera all’interno dell’evento “Basket for Marche” ci sarà invece il “Turkish Airlines 3pt Contest” ad iscrizione libera che vedrà la possibilità di tirare dalla lunga distanza a fianco dei campioni presenti.

L’iniziativa è resa possibile grazie alla fiducia nel progetto e al contributo di molti partner quali: Comune di San Benedetto del Tronto, Circolo Maggioni , Asi Nazionale, Citroen, Ecopneus, Turkish Airlines, Mapei, PerDormire, Giorgio Tesi Group, Errea, Wilson, Stance SamerSport, New Era, Caffè Paganotto, Vini Biagi.





