Ciclismo su pista, sono tre gli sprinter ascolani convocati per gli Europei di Glasgow

Saranno i tre sprinter ascolani Davide, Francesco e Luca Ceci a rappresentare i colori azzurri ai Campionati Europei Elite su pista che si svolgeranno nel prestigioso velodromo “Sir Chris Hoy” di Glasgow (Scozia) dal 2 al 7 Agosto prossimo.

Il ct azzurro Marco Villa ha ufficializzato le convocazioni per la massima rassegna continentale che sarà anche il primo appuntamento ad assegnare punti validi per il lungo percorso di qualificazione olimpica verso Tokyo 2020 (16 prove complessive tra Europei, Mondiali e Coppe del Mondo).

Tre gli azzurri selezionati per le “specialità veloci” (Team Sprint, Sprint, Keirin, Km. da Fermo) e tutti del vivaio piceno del Velodromo di Monticelli appartenenti al “Clan Ceci”, a dimostrazione dell’eccellente lavoro tecnico-organizzativo del Centro Pista Ascoli – Velodromo di Monticelli nonostante l’incombente rischio di smantellamento.

Con loro i 7 portacolori azzurri per le specialità “Endurance” (Omnium-Corsa Punti-Inseguimento indiv. e a squadre- Scratch) tra i quali il campione olimpico Elia Viviani, il campione del nondo Filippo Ganna e Bertazzo, Coledan, Lamon,Moro e Scartezzini (veneto tesserato per la Marchigiana MG-KVIS).

Non saranno solo i tre sprinter piceni a portare Ascoli in Europa perché in campo femminile è arrivata la convocazione del ct Salvoldi per l’ormai ascolana di adozione Maila Andreotti, che si allena con gli sprinter piceni spesso al Velodromo di Ascoli e che difenderà i colori azzurri nella specialità del Keirin, anche lei all’inizio del lungo percorso olimpico verso Tokyo 2020 .

Tutte le gare del torneo continentale verranno trasmesse in diretta e differita dall’emittente Eurosport da Giovedi 2 a Martedì 7 Agosto (canale 210 Sky).





© Riproduzione riservata