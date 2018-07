Meteo, la situazione ad Ascoli e nelle Marche per Mercoledì 1° Agosto

Ascoli

Cieli sereni al mattino e al pomeriggio e tempo asciutto. Sereno anche in serata e nottata. Temperature comprese tra +18°C e +38°C

Marche

Bel tempo al mattino con cieli sereni o poco nuvolosi, qualche nube in transito al pomeriggio sui settori interni ma senza fenomeni associati. Cieli sereni in serata e nottata.

Nazionale

Bel tempo e sole prevalente al mattino al nord Italia, nubi convettive al pomeriggio su Alpi e Appennini con possibili isolati acquazzoni o temporali, sole prevalente altrove. Residue precipitazioni in serata sui rilievi, tempo stabile in pianura e lungo le coste. Ampi spazi di sereno fin dal mattino al Centro Italia salvo innocue nubi sul versante Tirrenico. Cieli sereni o poco nuvolosi al pomeriggio ma senza fenomeni di rilievo associati, stabile anche in serata. Bel tempo al mattino su tutte le regioni meridionali salvo innocue nubi lungo le coste della Campania e Calabria. Nubi convettive in sviluppo al pomeriggio sui settori interni peninsulari e insulari con possibili temporali associati, in rapido esaurimento in serata. Temperature in lieve aumento nei valori minimi, stabili in quelli massimi.





Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano





