Riserva Sentina, nel mese di Agosto in arrivo una nuova serie di eventi

In particolare, la settimana che precede Ferragosto prevede tre appuntamenti interessanti, pensati per un pubblico di adulti e bambini. Si inizierà venerdì 3 Agosto, dalle ore 19:00 con ritrovo presso il pontino di via del Cacciatore, in corrispondenza dell’ingresso nord della riserva, con la camminata teatrale dal titolo “Il giudizio della notte”; una serata di teatro e poesia itinerante all’interno della Riserva Sentina, a cura del Laboratorio Teatrale “Re Nudo” e con la regia di Piergiorgio Cinì.



Per proseguire, un evento dedicato ai bambini. Giovedì 9 Agosto, alle ore 21:00 presso la Fattoria Ferri, si terrà la terza edizione de “La Sentina racconta fiabe”, attività di animazione per i più piccoli, a cura di Pippii Animazioni.

Per concludere, sabato 11 Agosto, alle ore 21:30 sempre con ritrovo presso la fine di via del Cacciatore, avrà luogo la consueta e tanto attesa serata “Stelle cadenti tra scienza e musica”. Durante la serata un astronomo dell’Associazione Astrofili Alpha Gemini illustrerà la volta celeste con il suggestivo sottofondo di musica dal vivo del Duo composto dal Maestro Cristiano Corradetti alla chitarra e dal Maestro Alessio Giuliani al violino.

La Riserva Naturale Sentina, ricorda infine due ulteriori appuntamenti che si svolgeranno nei prossimi giorni: l’ormai consueta “Passeggiata alla Sentina in compagnia degli Asinelli”, organizzata dalla Associazione Sentina, che si terrà il giorno 5 Agosto e il Concerto all’alba alla Torre sul porto, organizzato dalla Lega Navale di San Benedetto del Tronto per il giorno di Ferragosto.