Monteprandone, ancora un appuntamento col progetto ''Gli itinerari della fede''

Anche quest’anno, in occasione della Festa di Sant’Anna a Monteprandone, è stata realizzata una camminata che è divenuta ormai un appuntamento fisso per podisti provenienti da Marche ed Abruzzo come testimoniato anche dalla presenza all'iniziativa del vice sindaco Sergio Loggi. L’iniziativa è stata organizzata dal Circolo Acli Oscar Romero e dall’U.S. Acli Marche in collaborazione con la Diocesi di San Benedetto del Tronto (Ufficio per la pastorale del tempo libero, turismo e sport) e con l’Associazione Sant’Anna nell’ambito del progetto annuale “Gli itinerari della fede” che sta toccando tante città della provincia di Ascoli Piceno e che andrà avanti fino a dicembre 2018. Il progetto, infatti, ha già permesso ai partecipanti di fare camminate che hanno coinvolto San Giorgio (a Cossignano), Niccolò IV e San Serafino da Montegranaro (ad Ascoli Piceno) e San Tommaso Becket a Montedinove, prossimo appuntamento mercoledì 8 agosto ad Ascoli Piceno con la “Camminata per Sant’Emidio”.





Dopo il successo di partecipanti delle prime due giornate, giovedì 2 agosto terzo appuntamento con “Valdaso tour”. Si tratta di una iniziativa ormai consolidata che prevede da un lato la promozione dell’attività fisica e dall’altro la conoscenza e la valorizzazione del territorio.

Il programma di “Valdaso tour” infatti prevede l’attraversamento di una serie di percorsi naturalistici alla scoperta delle radici storiche, artistiche ed enogastronomiche di un borgo suggestivo e panoramico.

La manifestazione quest’anno ha visto aumentare il numero dei partner visto che scaturisce dalla collaborazione tra U.S. Acli Marche, Asur Marche, ASD Dspin di Marina di Altidona, in questa terza tappa del Comune di Altidona col supporto di Acli e Fap Acli di Fermo.

Il terzo appuntamento di “Valdaso tour” si svolgerà giovedì 2 agosto dalle ore 18 alle ore 20 con partenza davanti alla reception del camping Riva Verde (Strada statale Adriatica 16 Altidona).

L’iniziativa è sostenuta dall’Asur Marche ai sensi della DGR 1118/2017 e dalla Susan G. Komen Onlus. Sulla pagina facebook dell’Unione Sportiva Acli Marche e sul sito www.usaclimarche.com saranno pubblicate le notizie relative a tutti gli appuntamenti che andranno avanti per tutta l’estate. In alternativa è possibile contattare la referente progettuale ed “anima” dell’iniziativa Daniela al numero 3391084448.





© Riproduzione riservata