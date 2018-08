Meteo, la situazione ad Ascoli e nelle Marche per Venerdì 3 Agosto

Ascoli

Sole prevalente al mattino mentre al pomeriggio nuvolosità in sviluppo con possibilità di isolati temporali a ridosso dell'Appennino. Più asciutto dalla serata. Temperature comprese tra +22°C e +31°C.

Marche

Al mattino locali addensamenti alternati a schiarite ma senza fenomeni di rilievo associati. Instabilità in aumento al pomeriggio con locali piogge e temporali sparsi sull'Appennino, più asciutto lungo le coste. Più asciutto ovunque dalla serata.

Nazionale

Condizioni di tempo stabile sulle regioni settentrionali con sole prevalente al mattino sulle regioni orientali, nubi irregolari ad ovest con deboli piogge tra Piemonte e Lombardia. Possibili acquazzoni o temporali al pomeriggio sulle Alpi e Piemonte e in rapido esaurimento in serata. Cieli sereni o poco nuvolosi al mattino, nubi convettive in rapido sviluppo al pomeriggio e possibili temporali di calore sulle zone interne di Toscana, Lazio e Abruzzo. Più stabile in serata con fenomeni in rapido dissolvimento. Mattinata con sole prevalente al Sud salvo innocue nubi sui settori peninsulari e locali piogge sulla Calabria, acquazzoni e temporali anche intensi sulle zone interne sia Peninsulari che Insulari nelle ore pomeridiane. Fenomeni residui in serata tra Calabria e Campania, tempo nuovamente stabile ovunque nella notte.

Temperature in leggero calo nei valori massimi.





