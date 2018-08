Montefiore dell’Aso, i Meganoidi per la prima serata della sagra della frutta

Sabato 4 agosto prenderà il via la Sagra della Frutta, la sagra storica di Montefiore dell’Aso che trae le sue origini dall’antica Sagra della Pesca nata nel 1955 ed organizzata dalla Pro Loco in collaborazione con l’Amministrazione Comunale.



La festa, che si terrà anche nei giorni di domenica 5 e lunedì 6 agosto, animerà il centro storico con un programma ricchissimo e 4 aree ristoro ovvero la Locanda Flora con le tipicità locali e i piatti a base di frutta come gli gnocchi al castrato o lo spezzatino alle mele, l’Arena Canta magna bbeva con il cibo di strada come gli arrosticini e la macedonia con pinoli e pimpinella, la Cantina de li Rliccati con gli aperitivi e le stuzzicherie, il Chiosco de li Clandestini dedicato al dopo cena.

Il programma della giornata prevede alle 18.30 (Cantina de li Rliccati) la presentazione del libro Le Marche con i bambini di Silvia Alessandrini Calisti, Vissia Lucarelli, Lucia Paciaroni, Giaconi Editore. Dalle 18.30 (Belvedere De Carolis) i più piccoli potranno divertirsi con giochi e animazioni nella nuova Area bambini Primigi.

Alle 19 presso l’area della Locanda Flora (partenza dal Museo dell’orologio) Oronzo Mauro condurrà i partecipanti alla passeggiata gratuita “Vintage Montefiore, alla ricerca del 900” (Info e prenotazioni 335.430486). Sempre alle 19 ma all’Arena Canta, magna e beva si terrà la degustazione guidata di birre artigianali in collaborazione con il Birrificio San Biagio e la salumeria Federici (Info, costo e prenotazioni 333.3269316).

Il clou della serata sarà la seconda edizione di VENERDINDIE, progetto nato dall’incontro tra i giovani della locale Pro Loco ed i responsabili del Collettivo Mazzumaja di Comunanza con il concerto gratuito dei Meganoidi. Gruppo italiano indipendente originario di Genova, nato con grosse influenze di punk, i Meganoidi hanno negli anni mutato stile fino ad approdare ad un post-rock più lento e fluido per poi arrivare ad un vero e proprio genere nuovo: il genere Meganoidi. L’apertura del concerto che rientra nel “Delirio experience tour” sarà affidata ai Capabrò, giovane band jesina che ha lanciato il primo album ufficiale ed ha sfondato il muro dei 250 concerti in 3 anni. I loro concerti sono un concentrato di sketch, balletti più o meno coordinati, monologhi grotteschi, scambi di battute con il pubblico, gag tragi-comiche e quant’altro.

A seguire Fruit Disco Party, notte dance con la prima discoteca all’aperto della Valdaso in collaborazione con Carnevalflower, Jonathan Disco Beach e Wild Four Roses. Tra le tante le novità di questa edizione un mercatino della frutta e di prodotti a base di frutta e verdura della Valdaso e la mostra “La frutta in bianco e nero” con spaccati di vita contadina del passato e momenti di festa.