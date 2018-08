Folignano, inaugurato il nuovo ufficio della Sato Energia a Villa Pigna

Sato Energia, azienda ascolana fornitrice di energia elettrica e gas metano, ha inaugurato oggi 4 agosto 2018 il nuovo ufficio situato in Piazza Costantino Rozzi 5 a Folignano (zona Villa Pigna, di fianco al “Tigre”). All'inaugurazione hanno partecipato un centinaio di persone tra cittadini, clienti, professionisti, dipendenti, collaboratori e personalità pubbliche.



Dopo la benedizione del nuovo ufficio da parte di Don Franco, sono seguiti gli interventi del Vice Presidente del Consiglio della Regione Marche Piero Celani, del fondatore Tomassetti Gianfranco e dell’Amministratore della SATO Energia Giorgio Tomassetti.

Questo nuovo ufficio di Villa Pigna si va ad aggiungere all’ufficio inaugurato lo scorso 3 febbraio in Viale Marconi 15, Ascoli Piceno, e alla sede centrale di Via del Bozzolo, sempre Ascoli Piceno. Presso il nuovo ufficio gli utenti potranno richiedere nuovi allacci e attivazioni energia e gas, effettuare cambi di gestore, volture e subentri, richiedere rateizzazioni, agevolazioni e pratiche legate al terremoto.

Come ha spiegato l’Amministratore “La crescita di Sato Energia è una diretta conseguenza della crescente domanda di chiarezza, trasparenza e supporto da parte degli utenti. Nonostante le forniture di luce e gas rappresentino una voce di spesa importante per le famiglie e per le PMI italiane, la maggior parte degli utenti non conosce ancora la propria tariffa o il funzionamento del proprio contratto. Con Sato Energia gli utenti possono invece beneficiare di un livello di supporto molto elevato e possono godere di un rapporto diretto con l’azienda. Sato Energia è rimasta infatti l’unico fornitore di energia e gas con sede nel territorio piceno (gli altri operatori sono stati o ceduti o dismessi). I benefici di questo rapporto diretto sono sempre più chiari agli utenti che trovano in Sato un’alternativa valida, oltre che conveniente, ai grandi fornitori di energia e gas ed ai relativi “call center”, non sempre facili da navigare“.

Tomassetti ha infine reso noto che tutti coloro che sottoscriveranno un’offerta Sato Energia entro ottobre 2018 presso il nuovo ufficio di Villa Pigna potranno beneficiare di ulteriori condizioni vantaggiose.





