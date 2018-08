Meteo, la situazione ad Ascoli e nelle Marche per Giovedì 9 Agosto

Ascoli



Cieli sereni al mattino, nubi convettive in rapido sviluppo al pomeriggio e possibili brevi rovesci. Fenomeni assenti in serata con cieli sereni. Temperature comprese tra +19°C e +34°C

Marche

Cieli sereni al mattino su tutte le provincie, sereni o poco nuvolosi anche al pomeriggio e durante il resto della giornata lungo le coste, possibili acquazzoni o temporali sui settori interni.

Nazionale

Precipitazioni sparse già dal mattino al Nord Italia, con i fenomeni ad iniziare da Piemonte e Valle d'Aosta. Al pomeriggio acquazzoni e temporali anche intensi insisteranno sia sui rilievi che localmente in pianura, prima di esaurirsi progressivamente in serata. Instabilità pomeridiana protagonista sulle regioni centrali con acquazzoni e temporali anche intensi sugli Appennini e sulle zone limitrofe fino alla sera. Più asciutto sulle coste sia tirreniche che adriatiche con cieli sereni o poco nuvolosi.Tempo stabile e generalmente soleggiato al Sud al mattino mentre al pomeriggio sono attese piogge e temporali sulle zone interne sia peninsulari che insulari. Fenomeni sparsi anche in serata in locale sconfinamento verso le coste, più asciutto dalla notte. Temperature senza variazioni di rilievo sia nei valori minimi che in quelli massimi.





Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano





© Riproduzione riservata