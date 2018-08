Memorial Silvano Coccia: gimkana giovanile il 12 Agosto a Porto D’Ascoli

In fase di avviamento la macchina organizzativa del Memorial Silvano Coccia a cura del Pedale Rossoblu Picenum.



Il parco “La Giara” di Porto d’Ascoli si prepara ad accogliere sabato 11 agosto i giovanissimi di età compresa tra i 7 e i 12 anni per la prova di campionato regionale FCI Marche di gimkana-abilità (gara aperta anche alle società extra-regionali) in ricordo di Silvano Coccia, grande appassionato di ciclismo legato alle iniziative del sodalizio giovanile di San Benedetto del Tronto.

Si gareggia nella formula gimkana con birilli e ostacoli con sprint lanciato finale di 50 metri al meglio delle due prove cronometrate: la location di gara è il campo da calcetto in cemento all’interno del parco con ritrovo fissato alle 14:30 e l’inizio delle gare alle 16:00.

Da parte degli organizzatori non mancano le sorprese e una ricca premiazione per mettere in scena un’altra bellissima festa delle due ruote con il Ferragosto alle porte.









