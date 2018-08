Meteo la situazione ad Ascoli e nelle Marche per Venerdì 10 Agosto

Ascoli

Instabilità pomeridiana sempre protagonista con possibili acquazzoni i quali si andranno rapidamente ad esaurire in serata lasciando spazio a schiarite man mano sempre più ampie. Temperature comprese tra +21°C e +33°C.

Marche

Sole prevalente al mattino su tutta la regione prima che al pomeriggio possano svilupparsi sulle zone interne acquazzoni e temporali localmente intensi. Fenomeni in rapido esaurimento dalla serata con nubi sparse alternate ad ampi spazi di sereno su tutti i settori.

Nazionale

Giornata instabile al Nord Italia con nubi sparse al mattino e qualche pioggia sulle Alpi e Prealpi, acquazzoni e temporali diffusi invece al pomeriggio eccetto sulla Romagna. Fenomeni possibili anche in serata sia sui rilievi che sulla Pianura Padana. Tempo in prevalenza stabile al Centro Italia con sole su tutte le regioni al mattino e al pomeriggio salvo locali acquazzoni o temporali al pomeriggio sull'Appennino umbro marchigiano e abruzzese. Fenomeni in esaurimento in serata e tempo stabile ovunque. Tempo asciutto e generalmente soleggiato al Sud al mattino mentre al pomeriggio sono attese piogge e temporali sulle zone interne sia peninsulari che insulari. Fenomeni sparsi anche in serata e in esaurimento in nottata.

Temperature stazionarie o in aumento sia nei valori minimi che in quelli massimi.





