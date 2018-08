Montefiore dell'Aso, arriva la 22esima edizione della Maialata in Piazza

Da martedì 15 agosto Montefiore dell’Aso ospiterà la 22ma edizione della Maialata in Piazza, organizzata dall’Associazione omonima, i cui proventi saranno devoluti in beneficenza alla Croce Verde di Montefiore-Massignano-Campofilone. Negli anni la sagra ha visto una crescita esponenziale in interesse, numeri, visitatori, attestati di stima. I motivi? Ottimo cibo, giusto prezzo, fantastica accoglienza, clima festoso ed organizzazione impeccabile.

Il menù si ripete identico ogni anno, dalla prima edizione (apertura stand ore 18.00). Il piatto di punta è la polenta, bianca o rossa, oppure metà bianca e metà rossa, servita sulla tradizionale tavoletta di legno. A seguire braciole, costine, salsicce alla brace, patatine, pizzette fritte ed altre specialità locali innaffiate dall’ottimo vino delle nostre colline.

A “colorare” il tutto il mercatino dell’artigianato lungo borgo Giordano Bruno e gli spettacoli musicali sempre con inizio alle 21,30 in Piazza della Repubblica.

Il programma di mercoledì 15 agosto vede protagonista la musica live dei “Rock Antology”. Il gruppo ha nel proprio repertorio i classici del rock, pop e Rock 'n' Roll. Brani che tutti hanno ascoltato almeno una volta nella vita e che hanno scritto la storia del rock italiano ed internazionale dagli anni ’50 ad oggi.

Giovedì 16 agosto invece “Serata Tripponaria” con il comico Michele Gallucci che presenterà il libro il Tripponario di Deborah Iannacci, accompagnato dalla musica di “Alice e i Baccalà”.

Il Tripponario – Usi e Costumi Scostumati della Vergara (Giaconi Editore) è il libro scritto dalla sua ideatrice, Deborah Iannacci, basato sulle più belle definizioni dialettali delle vergare (antico nome per le donne che custodivano e governavano la casa). Un vero e proprio dizionario della trippa nel quale sono raccolte tutte le parole e i modi di dire dialettali comuni nella zona del Fermano dal quale proviene l’autrice. La pubblicazione nasce dalla pagina Facebook più amata dalle Marche, TRIPPAdvisor. “Lo scopo principale del libro”, spiega Deborah, “è insegnare la nostra lingua, un dialetto dal ‘suono graffiante’, e tramandare la cultura dei nostri nonni. È anche un’occasione per confrontarsi con modi di dire di altre regioni e far conoscere le Marche”.

Michele Gallucci è attore, comico, dj e venditore d’aria nel vero senso della parola. Inizia la sua carriera, nel 2001 come dj comico al fianco di Piero Massimo Macchini .Dal 2010 partecipa come attore ed autore alla realizzazione del progetto MarcheTube.

Infine Alice & i Baccalà, la soluzione ideale per tutti gli amanti della musica soul italiana con un repertorio che trae spunto da artisti quali Nino Ferrer, i The Showmen, Mina, Iva Zanicchi, Etta James e molti altri.





