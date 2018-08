Marche, la situazione ad Ascoli e nelle Marche per Ferragosto. Instabilità e temporali

Ascoli

Acquazzoni e temporali a Ferragosto con fenomeni anche intensi sia nelle ore diurne che in quelle serali. Tempo nuovamente stabile in nottata con maggiori schiarite. Possibili acquazzoni o temporali anche giovedì, con fenomeni di stampo prevalentemente pomeridiano. Temperature comprese tra +18°C e +30°C.

Marche

Condizioni di generale instabilità a Ferragosto con fenomeni intensi sia sulle coste che sulle pianure al mattino come anche al pomeriggio. Piogge in esaurimento dalla sera con cieli poco o parzialmente nuvolosi. Tempo più asciutto giovedì, con ampi spazi di sereno sia nelle ore diurne che in quelle serali eccetto qualche pioggia sulle zone interne al pomeriggio.

Nazionale

Tempo instabile sull'Emilia Romagna con piogge e rovesci già dal primo mattino, più stabile e asciutto su tutte le altre regioni con ampie schiarite per tutto il corso della giornata. Condizioni di tempo instabile sulle Marche, Abruzzo, Umbria e settori più interni di Toscana e Lazio con piogge sparse già al mattino. Possibili temporali sulle zone interne abruzzesi nelle ore pomeridiane, fenomeni in attenuazione in serata e nottata. Cieli irregolarmente nuvolosi al mattino su tutte le regioni con possibili piogge tra Campania, Molise e Puglia e localmente sulle isole maggiori. Piogge e temporali diffusi al pomeriggio su tutte le regioni, fenomeni in attenuazione in serata o nottata.

Temperature in calo specie al Centro Sud Italia.





