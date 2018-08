Meteo, la situazione ad Ascoli e nelle Marche per Venerdì 17 Agosto

Ascoli

Instabilità pomeridiana sempre protagonista con possibili acquazzoni i quali insisteranno anche in serata prima di andare rapidamente ad esaurirsi in nottata lasciando spazio a schiarite man mano sempre più ampie. Temperature comprese tra +19°C e +28°C.

Marche

Cieli sereni o poco nuvolosi al mattino su tutta la regione mentre l'instabilità è attesa in aumento al pomeriggio con acquazzoni e temporali a partire dagli Appennini e dalle zone limitrofe. Fenomeni in estensione localmente verso le coste, prima che vadano ad esaurirsi tra la sera e la notte.

Nazionale

Giornata di tempo stabile su tutte le regioni settentrionali con ampie schiarite al mattino, possibili isolati temporali al pomeriggio solo sui settori alpini, in rapido esaurimento in serata. Condizioni di tempo stabile al mattino al Centro con sole prevalente, piogge e temporali sparsi durante il pomeriggio e la serata su tutte le regioni specie sui settori più interni. Migliora in nottata. Cieli poco o irregolarmente nuvolosi al mattino su tutte le regioni meridionali ma con tempo stabile. Piogge e temporali diffusi al pomeriggio su tutte le regioni, fenomeni in attenuazione in serata e in esaurimento in nottata.

Temperature stazionarie o in lieve aumento al Nord.



