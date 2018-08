''Salute in cammino'', successo per la tappa ascolana sulla tematica della Quintana

Anche il sesto appuntamento con l’iniziativa “Salute in cammino Ascoli” ha fatto centro visto che più di 80 persone sono state letteramente affascinate dalla tematica della serata ossia “La Quintana di Ascoli Piceno”.

Grazie anche alla collaborazione del Console del Sestiere della Piazzarola Gigi Morganti e del maestro di campo Patrizia Pietracci, infatti, la guida turistica Valeria Nicu ha potuto far conoscere meglio ai partecipanti la storia della Quintana di Ascoli e visitare luoghi caratteristici abbinati proprio alla importante manifestazione cittadina.

La manifestazione, realizzata dall’Unione Sportiva Acli Marche, grazie ad un contributo dell’Asur Marche (DGR 1118/2017) e patrocinata dall’amministrazione comunale di Ascoli Piceno, nell’ambito del progetto regionale “Sport senza età”, sta coinvolgendo centinaia di persone in un progetto di promozione dell’attività fisica a cui è abbinata la valorizzazione e la conoscenza delle bellezze architettoniche della città.

Alla camminata di lunedì scorso hanno partecipato anche il vice sindaco di Ascoli Piceno Donatella Ferretti ed il delegato provinciale del Coni di Ascoli Armando De Vincentis.

Lunedì 20 agosto è in programma il sesto appuntamento con l’iniziativa e questa volta il tema della serata sarà “Le iscrizioni sui portali rinascimentali”. La partenza è prevista sempre da Piazza Arringo alle 21.

Per ulteriori informazioni sul progetto, che è a partecipazione gratuita, si possono consultare il sito www.usaclimarche.com, il gruppo facebook “Salute in cammino Ascoli”, la pagina facebook “Salute in cammino” oppure contattare il numero 3442229927.

