Monticelli, tre rinforzi (uno per reparto) in vista del prossimo campionato d'Eccellenza

Si registrano altri tre nuovi arrivi in casa del Monticelli del presidente Piero Palatroni e di mister Luigi Zaini in vista del prossimo campionato di Eccellenza Marche.

SULAYMAN SUWERECH esterno d'attacco nato il 1/1/1999 in Gambia.Cresciuto nella Jesina con la quale ha esordito anche in Serie D. Nello scorso campionato ha giocato nel Marina squadra del Campionato di Eccellenza Marche.

EVANS IZIEGBE terzino sinistro nigeriano nato il 28 ottobre 1998. Vanta una lunga esperienza nel suo paese dove ha collezionato presenze anche con le nazionali giovanili.

ANTONINO BELLAMACINA centrocampista centrale classe 1997 cresciuto nel settore giovanile del messina dove ha esordito in Serie C nella stagione 2014/15. Nelle ultime stagioni ha militano in Serie D nelle società Città di Scordia e Due Torri.

