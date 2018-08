Ciclismo, FCI Marche: a Fiuminata festa sotto la pioggia per Michele Berasi

A Fiuminata ottima e qualificata partecipazione dalle Marche e da altre regioni (Umbria, Lazio, Toscana, Campania, Trentino, Emilia Romagna, Sicilia, Lombardia e Veneto) in occasione della 37°edizione del Trofeo Sirio Castellucci-Gara Alta Valle del Potenza (Memorial Arnaldo Lebboroni-Giovanni Grelloni), la classica giovanile “ferragostana” riservata alla categoria allievi che ha celebrato la vittoria del trentino Michele Berasi (CC Forti e Veloci) sul compagno di fuga Nicola Stocchi, umbro in forza alla Gubbio Ciclismo Mocaiana, podio completato dal corridore maceratese Filippo Dignani (Scap Trodica di Morrovalle).



Come tradizione, tutto il paese ha partecipato attivamente allo svolgimento della manifestazione organizzata magistralmente dalla Recanati Marinelli Cantarini alla presenza di Anastasia Bonfili (madrina dell’evento e giovane campionessa italiana di ginnastica ritmica originaria di Fiuminata), Ulisse Costantini (sindaco di Fiuminata), Elisabetta Roscioni (vice sindaco di Fiuminata), Andrea Grilli (assessore allo sport di Fiuminata) e Rolando Bonfili (presidente della Pro Loco di Fiuminata) oltre a quella di Lino Secchi (presidente del comitato regionale FCI Marche), Andrea Marinelli (vice presidente regionale FCI Marche) e Stefano Vitellozzi (tecnico regionale FCI Marche). Prima della partenza, è stato osservato un minuto di raccoglimento in ricordo della figura carismatica di Mario Marinelli e per le vittime della tragedia di Genova, a seguire la corsa archiviata a ritmi alti nonostante la pioggia caduta copiosamente durante la percorrenza dei 16 giri del circuito attorno Fiuminata con 89 corridori alla partenza.

A mettersi in evidenza nella prima parte di gara Samuele Silvestri (UC Foligno), Flavio Santucci (Ciclistica Cecina), Francesco Mastrangelo (Fortebraccio Toscana), Mattia Casadei (Polisportiva Fiumicinese Fait Adriatica) ed Emanuele Benedetti (CC Forti e Veloci) con una serie di tentativi ma senza successo. A metà corsa, il traguardo volante è stato ad appannaggio di Enrico Salvadori (CC Forti e Veloci), Sedrit Facja (Polisportiva Fiumicinese Fait Adriatica) e Besink Islami (Pedale Chiaravallese) dopo otto giri percorsi.

La svolta a quattro tornate dalla fine quando hanno rotto gli indugi Stocchi e Berasi, entrambi imprendibili fino alla linea di arrivo con la leggera progressione di Berasi (al primo successo stagionale) su Stocchi (premiato come miglior combattivo di tutta la corsa). A dieci secondi gli inseguitori che hanno disputato la volata con il campione regionale su pista della corsa a punti e velocità FCI Marche Dignani che ha avuto la meglio nella lotta per il terzo posto sul campione regionale FCI Marche strada Gianmarco Garofoli (Recanati Marinelli Cantarini).

ORDINE D’ARRIVO TROFEO SIRIO CASTELLUCCI-GARA ALTA VALLE DEL POTENZA

1. Michele Berasi (CC Forti e Veloci) 80 chilometri in 1.57’00” media 41,026 km/h



2. Nicola Stocchi (Gubbio Ciclismo Mocaiana) a 2”

3. Filippo Dignani (Scap Trodica di Morrovalle) a 10”

4. Gianmarco Garofoli (Recanati Marinelli Cantarini)



5. Lorenzo Peschi (Big Hunter Seanese Beltrami Tsa)



6. Armando Lettiero (Ciccio Stellato Team Balzano)



7. Mattia Casadei (Polisportiva Fiumicinese Fait Adriatica)



8. Andrea Marano (Team Toscano Giarre)



9. Francesco Mastrangelo (Fortebraccio Toscana)



10. Andrea Fabiani (CC Forti e Veloci)



11. Christopher Masi (Pedale Azzurro.Rinascita)



12. Alessio Silvestri (Ciclistica Cecina)



13. Andrea Vassura (Pedale Azzurro.Rinascita)



14. Enrico Salvadori (CC Forti e Veloci)



15. Mirco Liberti (Tre Emme Morrovalle)



16. Giorgia Vettorello (UC Conscio Pedale Del Sile)



17. Alfio Andrea Bruno (Team Toscano Giarre)



18. Mattia Romeo (Team Toscano Giarre)



19. Cristopher Bellissimo (Tre Emme Morrovalle)



20. Lorenzo Celestini (Fortebraccio da Montone)



21. Carmelo Di Carlo (Team Toscano Giarre)



22. Davide Iacobellis (Polisportiva Fiumicinese Fait Adriatica)



23. Emanuele Palombi (Fortebraccio da Montone)



24. Riccardo Truffellini (Pedale Chiaravallese)



25. Simone Garuffi (Polisportiva Fiumicinese Fait Adriatica)



26. Emanuele Benedetti (CC Forti e Veloci)



27. Flavio Santucci (Ciclistica Cecina)



28. Filippo Bucci (Pedale Chiaravallese)



29. Angelo Salvadori (CC Forti e Veloci)



30. Filippo Proietti (UC Foligno)



31. Alessio Beciani (Alma Juventus Fano)



32. Marco Ceccolini (Alma Juventus Fano)



33. Leonardo Galigani (Big Hunter Seanese Beltrami Tsa)



34. Nicola Morlacco (Scap Trodica di Morrovalle)



35. Valentino Angeli (Polisportiva Fiumicinese Fait Adriatica)



36. Matthew Muccioli (Polisportiva Fiumicinese Fait Adriatica)