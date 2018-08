Unione Sportiva Acli Marche, settimo appuntamento con ''Salute in cammino Ascoli''

Lunedì 20 agosto è in programma il settimo appuntamento con l’iniziativa “Salute in cammino Ascoli”. La manifestazione, realizzata dall’Unione Sportiva Acli Marche, grazie ad un contributo dell’Asur Marche (DGR 1118/2017) e patrocinata dall’amministrazione comunale di Ascoli Piceno, nell’ambito del progetto regionale “Sport senza età”, sta coinvolgendo centinaia di persone in un progetto di promozione dell’attività fisica a cui è abbinata la valorizzazione e la conoscenza delle bellezze architettoniche della città.

Il tema della serata del 20 agosto saranno le iscrizioni sui portali rinascimentali ascolani: si andrà alla ricerca dei motti, delle sentenze, delle preghiere che prelati, uomini del potere ma anche gente comune ascolana ha voluto incidere sulle proprie abitazioni, espressioni della saggezza e arguzia popolare dell 'Ascoli rinascimentale. Da qui il titolo della serata “Le iscrizioni sui portali rinascimentali”. La partenza è prevista da Piazza Arringo alle 21.

Per ulteriori informazioni sul progetto, che è a partecipazione gratuita, si possono consultare il sito www.usaclimarche.com, il gruppo facebook “Salute in cammino Ascoli”, la pagina facebook “Salute in cammino” oppure contattare il numero 3442229927.





