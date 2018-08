Atletica leggera, per il 20° anno di fila scatta a Camerino il raduno regionale

Prosegue la tradizione del raduno regionale estivo di atletica a Camerino. Stavolta con un traguardo importante per questo appuntamento, al suo ventesimo anno consecutivo. Dal 1999 infatti la città universitaria è la sede degli allenamenti estivi dei giovani talenti: allievi (nati negli anni 2001-02) e cadetti (2003-04) con 71 convocati a cui si aggiungono i 6 ragazzi (2005-06) che tra un mese parteciperanno alla finale nazionale del Trofeo Coni. Quattro giornate, da lunedì 20 a giovedì 23 agosto, per iniziare al meglio la seconda parte di stagione. L’attività dei raduni si svolge al complesso sportivo Sergio Sabbieti e allo stadio universitario Livio Luzi, in località Le Calvie, messi a disposizione dall’Università e dall’Ersu di Camerino, con il prezioso supporto del Cus e dell’amministrazione comunale di Camerino, mentre tutti i presenti sono ospiti del campus. Un connubio vincente tra la città ducale e la regina degli sport, che ha scelto le colline sullo sfondo dei Monti Sibillini come habitat ideale per questo stage. In vista delle rassegne tricolori di ottobre, tutti i responsabili regionali di settore hanno l’opportunità di verificare le condizioni e il grado di apprendimento dei giovani atleti, con la possibilità di seguire il lavoro per i tecnici personali.



ELENCO CONVOCATI: http://www.fidal.it/upload/Marche/Comunicato%2032%20del%2002%2008%202018.pdf



© Riproduzione riservata