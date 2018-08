Quintana di Ascoli Piceno premiata alla ''Notte dell'orgoglio marchigiano''

Si è svolta ieri la" Notte dell'orgoglio marchigiano", manifestazione alla sua ventesima edizione. Questa serata di gala, organizzata dal comune fermano di Francavilla d'ete e patrocinata dalla Regione Marche, Camera di Commercio, Confartigianato, Confindustria, CNA di Fermo e da tutte le province della regione Marche, è un riconoscimento prestigioso per le realtà nella regione Marche che si sono contraddistinte in vari campi, come cultura, giornalismo, imprenditoria.

Quest'anno è stata premiata nella sezione cultura, la Quintana di Ascoli che si affermata come manifestazione leader in questo ambito e conosciuta a livello nazionale ed internazionale, come è stato scritto nelle motivazioni che hanno accompagnato la nomination. Il premio è stato consegnato al Presidente Massimo Massetti e all'assessore Massimiliano Brugni, in rappresentanza dell'amministrazione comunale, dal consigliere regionale Piero Celani.





