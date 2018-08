Ascoli Calcio, al capolinea l'esperienza di Mignanelli nel Piceno. Possibili due soluzioni in C

La rosa dell'Ascoli presenta attualmente 36 giocatori (CLICCA QUI PER LISTA COMPLETA) ed andrà giocoforza notevolmente sfoltita in vista della chiusura ufficiale del mercato di Serie C fissata per le 12:00 di Sabato 25 Agosto.

Tra i calciatori che non rientrano nei piani tecnici di mister Vincenzo Vivarini c'è anche Daniele Mignanelli, che ha il contratto in scadenza il 30 Giugno 2019. Il 25enne terzino sinistro, assistito da Claudio Parlato (stesso agente di Antonio Vacca), piace ancora al Pisa, club con cui l'Ascoli ha imbastito due operazioni nelle ultime giornate di calciomercato: Gianmarco Ingrosso in bianconero ed il portiere Andrea D'Egidio a titolo definitivo in Toscana. La squadra allenata da Luca D'Angelo continua a seguirlo, al pari di un'altra compagine di Serie C, il Feralpisalò guidato da Domenico Toscano.

L'avventura di Mignanelli nel Piceno è destinata quindi a chiudersi con un totale di 52 presenze (l'ultima delle quali nel match di Coppa Italia perso 4-0 contro la Viterbese lo scorso 4 Agosto) con un gol in Vicenza-Ascoli 1-1 del 18 Febbraio 2017. Nella serata di oggi il mancino ex Reggiana e Pescara ha esternato il suo stato d'animo citando un noto aforisma di Silvia Nelli sul proprio profilo ufficiale Instagram.













