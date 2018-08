Meteo, la situazione ad Ascoli e nelle Marche per Martedì 21 Agosto

Ascoli

Giornata caratterizzata dal sole al mattino e da possibili e brevi temporali al pomeriggio, in esaurimento tuttavia entro sera. Temperature comprese tra +18°C e +32°C

Marche

Condizioni d' instabilità con piogge e possibili temporali al pomeriggio sui settori interni della regione, più stabile e soleggiato al mattino. Piogge in esaurimento in serata.

Nazionale

Tempo instabile sulle regioni settentrionali ad iniziare dalle ore pomeridiane, con acquazzoni e temporali sulle Alpi e sugli Appennini che andranno ad esaurirsi in serata. Più asciutto con sole prevalente sulle coste e sulle pianure. Condizioni di generale stabilità al mattino al Centro Italia prima che al pomeriggio fenomeni anche intensi si vadano a sviluppare sugli Appennini bagnando anche le zone limitrofe. Più asciutto sulle coste, mentre le piogge si esauriranno sui settori interni a partire dalla sera. Giornata all'insegna dell'instabilità pomeridiana al Sud con acquazzoni e temporali a partire dalle zone interne sia peninsulari che insulari, in estensione verso le coste tirreniche. Residui fenomeni in serata mentre in nottata torna ad essere stabile su tutti i settori. Temperature stabili o in leggero calo nei valori minimi, massime stazionarie o in rialzo.



