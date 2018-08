Monticelli, confermato il difensore Vallorani in vista del campionato di Eccellenza

In vista del prossimo campionato di Eccellenza Marche il Monticelli ha annunciato ufficialmente la conferma del 22enne difensore Simone Vallorani, protagonista delle ultime stagioni del sodalizio biancazzurro.

Ecco il comunicato pubblicato sul sito del club ascolano: "Dopo tanti nuovi arrivi ecco una conferma… e che conferma! Quarta stagione in prima squadra per l’esterno difensivo Simone Vallorani. Per lui, nato calcisticamente nel settore giovanile biancazzurro e cresciuto in quello bianconero dell’Ascoli, sono arrivati tre campionati in Serie D conditi da 77 presenze e un gol (con i Nerostellati nella scorsa stagione). Corsa, velocità, cross e duttilità sono le caratteristiche che fanno di Simone un lusso per l’Eccellenza. Da lui il Monticelli intende ripartire per provare ancora una volta a fare un piccolo miracolo!".





