''Ricostruire le comunità'', manifestazione “Camminata esperenziale verso Venarotta”

Domenica 26 agosto è in programma, in occasione della “Festa del ricamo, del sapef fare, delle abilità artigianali, cibo, musica e spettacoli”, la manifestazione “Camminata esperenziale verso Venarotta”.

Il programma della manifestazione prevede il ritrovo ad Ascoli Piceno, presso il tempio di Sant’Emidio alle Grotte, alle ore 10,30, lo spostamento a Gimigliano dove alle 11 partirà la camminata (percorso di 6 chilometri per una durata di 2 ore) con destinazione il Museo del vino cotto, dei vini medicati e degli enoliti di Venarotta. Durante il percorso sono previsti ristori con acqua e frutta. Al termine della camminata pranzo al sacco a cura dei partecipanti.

Per informazioni sulla camminata ci si può rivolgere a Stefano Treggiari (3394524198). E’ previsto anche un servizio di navetta gratuito andata e ritorno per Gimigliano (informazioni al numero 3480190261).

L’iniziativa rientra nell’ambito del progetto “Ricostruire le comunità” e viene realizzata da U.S. Acli provinciale (col sostegno di Banca Intesa San Paolo), Comune di Venarotta e Comune di Palmiano ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale n. 443/2017 (misura 13) della Regione Marche con la collaborazione della Rete ecomuseale dei Sibillini. La partecipazione alla camminata di domenica 26 agosto è gratuita. Per partecipare basta presentarsi sul luogo di partenza 15 minuti prima del via per la registrazione dei dati anagrafici.





