Meteo, la situazione ad Ascoli e nelle Marche per Giovedì 23 Agosto

Ascoli

Tempo stabile con nubi sparse al mattino mentre dal pomeriggio è atteso qualche acquazzone o temporale anche intenso. Addensamenti sparsi anche in serata e in nottata ma senza fenomeni di rilievo. Temperature comprese tra +19°C e +31°C.

Marche

Condizioni di tempo stabile al mattino con qualche nube specie sulle zone meridionali della regione mentre al pomeriggio sono attesi in Appennino e sulle zone limitrofe acquazzoni e temporali anche intensi. Fenomeni in esaurimento in serata salvo qualche pioggia sui rilievi, tempo nuovamente stabile in nottata.

Nazionale

Tempo sempre più instabile al Nord con le prime piogge già al mattino sulle Alpi centrali. Acquazzoni e temporali anche intensi al pomeriggio sui rilievi, sulla Liguria e sulle prealpi orientali, con i fenomeni in sconfinamento verso la pianura in serata e in nottata. Giornata all'insegna dell'instabilità pomeridiana sulle regioni centrali, con acquazzoni e temporali a partire dalle zone interne, in estensione verso le coste tirreniche. Residui fenomeni in serata mentre in nottata torna ad essere stabile con ampi spazi di sereno. Qualche pioggia già al mattino al Sud Italia, specie in Sicilia, prima che al pomeriggio fenomeni anche intensi si vadano a sviluppare a partire dalle zone interne sia peninsulari che insulari spingendosi fin sulle coste specie tirreniche. Piogge in esaurimento dalla sera salvo che sulle coste settentrionali siciliane.

Temperature stabili o in leggera diminuzione sia nei valori minimi che in quelli massimi.





