Meteo, la situazione ad Ascoli Piceno e nelle Marche per il fine settimana

Ascoli

Tempo stabile al mattino con cieli poco nuvolosi mentre al pomeriggio sono attesi locali temporali che continueranno ad insistere anche in serata. Tempo più asciutto nella notte prima di un marcato peggioramento domenica mattina con maltempo intenso. Attesi acquazzoni e temporali localmente a carattere di nubifragio a partire dal pomeriggio. Temperature comprese tra +18°C e +30°C.

Marche

Condizioni di generale instabilità sabato con le prime piogge al mattino sulle coste settentrionali e fenomeni più intensi e diffusi dal pomeriggio sia sugli Appennini che sulle zone limitrofe. Precipitazioni sparse anche in serata che si esauriranno dalla notte. Maltempo intenso invece domenica sia nelle ore diurne che in quelle serali e notturne con acquazzoni e temporali diffusi che localmente potranno assumere carattere di nubifragio.

Nazionale

Maltempo al Nord dove sono attesi acquazzoni e temporali fin dal mattino ad iniziare dai settori centro orientali. Precipitazioni in intensificazione dal pomeriggio con anche locali nubifragi in serata e in nottata possibili specie su Lombardia, Emilia Romagna e Triveneto. Acquazzoni fin dalle prime ore del giorno al Centro Italia, specie sul Lazio, con il pomeriggio che sarà caratterizzato da fenomeni anche intensi sia sulle zone interne che sulle Marche. In serata e in nottata ancora tempo instabile, con temporali intensi soprattutto in Toscana. Tempo instabile sulle regioni meridionali con piogge ad iniziare dalle coste tirreniche le quali al pomeriggio insisteranno soprattutto sui settori Peninsulari con temporali localmente intensi. Fenomeni in esaurimento in serata e tempo asciutto nella notte.

Temperature minime in calo specie al Nord, massime in diminuzione su tutta Italia.





