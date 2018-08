Monticelli, ecco il calendario di Eccellenza Marche. Primo match a Porto Recanati

Il Comitato Regionale ha diramato in mattinata il calendario del Campionato Regionale di Eccellenza. Il Monticelli di Luigi Zaini esordirà sul campo del Porto Recanati.

Il massimo campionato marchigiano, che vedrà al via 18 squadre, avrà inizio Domenica 9 Settembre con i seguenti match:

B.NAZZARO CHIARAVALLE – ATL. CALCIO P.S. ELPIDIO

FABRIANO CERRETO – CAMERANO CALCIO

FORSEMPRONESE 1949 SD.ARL – MARINA

GROTTAMMARE C. 1899 ARL – U.S. TOLENTINO 1919

PERGOLESE A.S.D. – ATLETICO ALMA M.C.

PORTO D’ASCOLI S.R.L. – SAN MARCO SERV. LORESE

PORTORECANATI A.S.D. – MONTICELLI CALCIO S.R.L.

SASSOFERRANO GENGA – ATLETICO GALLO COLBORDOLO

URBANIA CALCIO – MONTEFANO CALCIO A R.L.

L’Eccellenza terminerà Domenica 5 Maggio 2019.

Tutte le gare si disputeranno la domenica con inizio all’orario ufficiale.

clicca qui per scaricare il Calendario di Eccellenza Marche

Nel frattempo la squadra ascolana ha annunciato ufficialmente un altro colpo in entrata: "Il Monticelli è lieto di riabbracciare Nicolò Orsini, portiere classe 1999, che torna a casa dopo un anno di prestito al Real Giulianova ssd Arl. Orsini, protagonista del campionato di Eccellenza vinto dalla squadra giuliese nello scorso anno con 25 presenze, torna a difendere i pali del Monticelli con il quale vanta un presenza in Coppa Italia di Serie D nella stagione 2016/17. Cresciuto nel settore giovanile biancazzurro Nicolò rappresenta sicuramente un pedina importante per il presente e per il futuro del Monticelli".





© Riproduzione riservata