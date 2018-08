Meteo, la situazione ad Ascoli e nelle Marche per Mercoledì 29 Agosto

Ascoli

Giornata caratterizzata bel tempo con sole al mattino e al pomeriggio, cieli sereni o poco nuvolosi anche in sera e nottata. Temperature comprese tra +15°C e +30°C

Marche

Condizioni di generale stabilità su tutte le province con sole prevalente sia al mattino che durante il pomeriggio. Cieli sereni o poco nuvolosi anche in serata e nottata.

Nazionale

Bella giornata al Nord Italia con sole prevalente salvo innocue velature in transito sulle regioni nord-occidentali al mattino e al pomeriggio su tutte le regioni. Da segnalare soltanto la possibilità di isolati brevi piovaschi sulle Alpi occidentali. Condizioni di generale stabilità sulle regioni centrali sia nelle ore diurne che in quelle serali con ampi spazi di sereno eccetto innocue velature in transito in Toscana e Umbria. Bel tempo al Sud, sia sui settori Peninsulari sia su quelli Insulari, con sole prevalente eccetto qualche nube in transito in Sardegna. Da segnalare soltanto la possibilità di isolati brevi piovaschi sulla Sila e Pollino. Temperature in sensibile aumento ovunque.





Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano





