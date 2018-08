Perugia-Ascoli, in vendita i biglietti per il Settore Ospiti dello stadio ''Curi''

Il Perugia comunica ufficialmente che sono in vendita fino alle ore 19:00 di Sabato 1° Settembre i biglietti per assistere alla partita Perugia-Ascoli, valida per la seconda giornata del campionato di Serie B, in programma Domenica 2 Settembre alle ore 21:00 allo stadio "Renato Curi" di Perugia.

Il prezzo del biglietto per il settore riservato ai tifosi bianconeri (Curva Sud) è di 14 euro e il circuito di riferimento è Listicket (anche vendita online su www.listicket.it).

Per i residenti nella Regione Marche saranno in vendita soltanto i biglietti per il Settore Ospiti. Non sarà possibile quindi acquistare i biglietti per gli altri settori dello stadio.





© Riproduzione riservata