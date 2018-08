Oro: le news per operare in reale o in demo su Plus500

Il trading sull’oro è sempre più di moda e piace sempre di più a coloro che fanno negoziazioni online, per questo in molti si chiedono se sia possibile o meno fare trading di oro su broker del calibro di Plus500.

Ebbene, non c’è alcun dubbio tra i numerosi asset finanziari offerti da questo broker famoso in tutto il mondo non manca certo la possibilità di investire in oro. In realtà si tratta di uno dei pochi intermediari in grado di farlo in maniera legale e del tutto limpida e trasparente.

Su questa tematica si è espresso anche il portale italiano di investimenti Edilbroker.it, in riferimento al conto demo di Plus500, che in alcuni suoi ormai celebri articoli, parla proprio del trading di oro e propone come soluzione ideale per cominciare a prendere confidenza con questo asset proprio Plus500 visto che, tra l’altrom è tra i pochi che possiedono una licenza CySEC regolare.

Come si fa trading sull’oro con Plus500

Investire in oro online è possibile grazie al meccanismo dei CFD, ovvero i contratti per differenza. Questo metodo secondo molti è quello che si rivela uno dei più vantaggiosi perché permette di fare operazioni prettamente speculative.

Tutto questo è possibile grazie alle numerose funzioni della piattaforma del broker che permette ai traders di investire in piena libertà e controllo delle funzioni atte ad operare sul mercato. Non a caso grazie ai CFD Plus500 è in grado di garantire profitti ai clienti a prescindere da come si muova il mercato.

Plus500, quindi, può consentire di operare in due modi principali sul mercato dell’oro:

· Comprando oro: su Plus500 il trader che acquista oro guadagna se il prezzo dell’oro aumenta. Quando si apre una posizione di acquisto sulla piattaforma, più in alto va il prezzo meglio è perché poi quando si chiude la posizione si guadagna dalla differenza tra le quotazioni di entrata a mercato e quelle di uscita. (Esempio: compri a quota 1000 dollari l’oncia, vendi a quota 1100, profitto di 100 dollari! [1100 – 1000 = 100])

· Vendendo oro: con Plus500 puoi vendere l’oro che non possiedi. Il broker possiede virtualmente l’oro al posto tuo e ti permette di venderlo perché tu possa guadagnare. Se apri una posizione di vendita e il prezzo dell’oro SCENDE, tu guadagni! Si chiama vendita allo scoperto. Quando chiudi la posizione riacquisti l’oro che avevi venduto a un prezzo più basso ed hai quindi realizzato una plusvalenza. (Esempio: vendi oro a 1000 dollari l’oncia, lo riacquisti quando vale 900, profitto di 100 dollari. [1000 – 900 = 100]).

Leva finanziaria sull’oro

Generalmente gli operatori finanziari sarebbero costretti ad investire enormi somme di denaro e pensare ad operazioni sul lungo termine al fine di guadagnare, ma con la leva finanziaria tutto questo è cambiato grazie al fatto che il proprio capitale può valere anche più di 100 volte rispetto a quello depositato presso il proprio conto di negoziazione.

Per l’esattezza Plus500 offre una leva finanziaria sull’oro che può spingersi anche fino 150 volte il valore del proprio capitale. Attenzione però perché operare a leva troppo alta significa esporsi a rischi non indifferenti sul proprio capitale di investimento, specialmente se non si è esperti.