Ascoli Calcio, Frattesi convocato in Under 20 per la gara di ''8 Nazioni'' in Polonia

Convocazione in Nazionale Under 20 per il 19enne centrocampista dell'Ascoli Davide Frattesi, che il 6 Settembre scenderà in campo per il Torneo "Otto Nazioni" nel match contro la Polonia a Lodz alle ore 19:00.



Frattesi risponderà dunque alla chiamata del tecnico federale Paolo Nicolato e Lunedì 3 Settembre raggiungerà il team azzurro presso l'Hotel Novarello Villaggio Azzurro di Novara per poi partire con il resto della comitiva per Milano Malpensa e imbarcarsi sul volo per Varsavia. In serata il trasferimento nel ritiro di Lodz, sede della gara con la Polonia di Giovedì 6 Settembre allo stadio di Miejski. Venerdì 7 Settembre Frattesi rientrerà ad Ascoli per mettersi a disposizione di mister Vivarini.

ECCO IL COMUNICATO DELLA FIGC E L'ELENCO COMPLETO DEI CONVOCATI

C’è la Polonia nel presente e nel futuro della Nazionale Under 20, che giovedì 6 settembre (ore 19) allo stadio ‘Miejski’ di Lodz affronterà i padroni di casa nel match d’esordio della seconda edizione del torneo ‘8 Nazioni’. Un anno fa l’Italia iniziò il suo cammino nella manifestazione che dalla scorsa stagione ha raccolto l'eredità del torneo '4 Nazioni' battendo con un perentorio 6-1 i pari età polacchi. Poi arrivarono quattro sconfitte, un 2-2 in casa della Germania e un successo di misura sull’Olanda per un bottino complessivo di 7 punti.



Quest’anno l’ ‘8 Nazioni’ rappresenterà un prezioso banco di prova in vista del Mondiale di categoria in programma il prossimo maggio proprio in Polonia, un appuntamento prestigioso che l’Italia si è regalata grazie alla splendida cavalcata della Nazionale Under 19 nell’Europeo disputato a luglio in Finlandia. Un titolo continentale sfuggito al termine di una finale spettacolare e ricca di colpi di scena con il Portogallo, con l’Italia capace di rimontare dal 2-0 al 2-2 e di riagguantare nuovamente gli avversari sul 3-3 al primo supplementare per poi arrendersi al gol messo a segno da Pedro Correia nel secondo extra time.

A guidare gli Azzurrini in Finlandia c’era Paolo Nicolato, promosso come tecnico dell’Under 20 con l’obiettivo di cementare un gruppo che vuole regalare e regalarsi nuove soddisfazioni nel Mondiale di categoria. Al debutto sulla panchina dell’Under 20 lo scorso 8 agosto, Nicolato si è regalato un convincente successo contro la Nazionale di San Marino, battuta 4-0 grazie ad una doppietta di Andrea Colpani e alle reti di Gabriele Gori e Lorenzo Valeau.

Per il match con la Polonia il tecnico ha convocato 22 Azzurrini, che si raduneranno nella serata di domenica 2 settembre a Novara per partire il giorno seguente alla volta di Lodz.

ELENCO CONVOCATI UNDER 20

Portieri: Alessandro Plizzari (Milan), Michele Cerofolini (Cosenza);

Difensori: Enrico Del Prato (Atalanta), Gabriele Zappa (Inter), Alessandro Tripaldelli (Pec Zwolle), Luca Pellegrini (Roma), Matteo Gabbia (Milan), Luca Ercolani (Manchester United), Alessandro Buongiorno (Carpi), Gianmaria Zanandrea (Juventus);

Centrocampisti: Andrea Marcucci (Roma), Andrea Danzi (Hellas Verona), Davide Frattesi (Ascoli), Alessandro Mallamo (Novara), Nicolò Zaniolo (Roma), Filippo Melegoni (Pescara), Andrea Colpani (Atalanta);

Attaccanti: Moise Kean (Juventus), Enrico Brignola (Sassuolo), Gianluca Scamacca (Pec Zwolle), Andrea Pinamonti (Frosinone), Christian Capone (Pescara).

Staff – Capo Delegazione: Massimo Paganin; Allenatore: Paolo Nicolato; Assistente Allenatore: Mirco Gasparetto; Segretario: Fabio Ferappi; Preparatore atletico: Vincenzo Pincolini; Preparatore dei portieri: Gian Matteo Mareggini; Medico: Vincenzo Santoriello; Fisioterapista: Nicola Sanna; Nutrizionista: Alessio Colli.

Il calendario del Torneo ‘8 Nazioni’

6 settembre: Polonia-ITALIA

6 settembre: Inghilterra-Svizzera

6 settembre: Portogallo-Olanda

7 settembre: Germania-Repubblica Ceca

10 settembre: Svizzera-Polonia

10 settembre: Olanda-Inghilterra

11 settembre: Repubblica Ceca-Portogallo

11 ottobre: Polonia-Repubblica Ceca

11 ottobre: Inghilterra-ITALIA

11 ottobre: Portogallo-Svizzera

12 ottobre: Germania-Olanda

15 ottobre: Repubblica Ceca-Inghilterra

16 ottobre: Olanda-Polonia

16 ottobre: ITALIA-Portogallo

16 ottobre: Germania-Svizzera

15 novembre: Portogallo-Polonia

15 novembre: Svizzera-Olanda

15 novembre: ITALIA-Germania

19 novembre: Inghilterra-Germania

19 novembre: Repubblica Ceca-Svizzera

20 novembre: Olanda-ITALIA

21 marzo: Inghilterra-Polonia

21 marzo: ITALIA-Repubblica Ceca

22 marzo: Germania-Portogallo

25 marzo: Repubblica Ceca-Olanda

26 marzo: Polonia-Germania

26 marzo: Portogallo-Inghilterra

26 marzo: Svizzera-ITALIA





Il ct dell'Under 21 Luigi Di Biagio ha convocato invece 28 azzurrini per le gare con Slovacchia e Albania, in programma rispettivamente Giovedì 6 Settembre (ore 18.30) alla ‘MOL Arena’ di Dunajska Streda e Martedì 11 Settembre (ore 18.30 – diretta su Rai 2) alla ‘Sardegna Arena’ di Cagliari. Sono ben 4 gli ex calciatori dell'Ascoli in elenco: Federico Di Marco, Francesco Cassata, Andrea Favilli e Riccardo Orsolini.

ELENCO CONVOCATI

Portieri: Emil Audero (Sampdoria), Lorenzo Montipò (Benevento), Simone Scuffet (Udinese);

Difensori: Claud Adjapong (Sassuolo), Alessandro Bastoni (Parma), Davide Calabria (Milan), Fabio Depaoli (Chievo Verona), Federico Dimarco (Parma), Sebastiano Luperto (Napoli), Gianluca Mancini (Atalanta), Riccardo Marchizza (Crotone), Giuseppe Pezzella (Udinese), Filippo Romagna (Cagliari);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Cagliari), Francesco Cassata (Frosinone), Manuel Locatelli (Sassuolo), Rolando Mandragora (Udinese), Alessandro Murgia (Lazio), Matteo Pessina (Atalanta), Sandro Tonali (Brescia), Luca Valzania (Atalanta);

Attaccanti: Federico Bonazzoli (Padova), Alberto Cerri (Cagliari), Patrick Cutrone (Milan), Andrea Favilli (Genoa), Riccardo Orsolini (Bologna), Vittorio Parigini (Torino), Luca Vido (Perugia).





