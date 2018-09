Meteo, la situazione ad Ascoli e nelle Marche per Martedì 4 Settembre

Ascoli

Tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi al mattino mentre tra pomeriggio e sera non si escludono locali acquazzoni o temporali in movimento dall'Appennino verso le zone costiere. Temperature comprese tra +15°C e +25°C.

Marche

Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Instabilità in aumento al pomeriggio con acquazzoni e locali temporali sull'Appennino, in movimento poi entro la sera verso le coste meridionali della regione. Più asciutto altrove.

Nazionale

Tempo stabile al Nord per gran parte della giornata con cieli sereni o poco nuvolosi, da segnalare solo locali acquazzoni o temporali pomeridiani su Alpi e Appennino settentrionale. Asciutto anche in serata con locali addensamenti in transito al Nord-Est. Sulle regioni del Centro tempo asciutto al mattino salvo locali piogge sulla Toscana. Instabilità in aumento al pomeriggio con piogge e temporali sparsi sui settori interni, in locale sconfinamento verso le coste adriatiche. Fenomeni in esaurimento ovunque dalla serata. Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi su regioni Peninsulari e Sicilia, nuvolosità irregolare sulla Sardegna. Nubi in transito al pomeriggio sui settori Peninsulari con locali piogge sulle zone interne. Piogge sparse anche in serata su Campania, Molise, Basilicata e Puglia, sereno o poco nuvoloso altrove.

Temperature stazionarie o in lieve calo su Adriatico e Sud, in aumento altrove.





Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano





© Riproduzione riservata