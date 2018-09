Servizio Civile Nazionale: progetto Inac, sei posti disponibili nel Piceno

“Valore ai diritti sociali – Inac Marche 2018” è il progetto dell'Inac, finanziato dal Servizio Civile Nazionale e ha come obiettivo l’attività di informazione e promozione a favore dei cittadini circa i loro diritti nell’ambito previdenziale e socio-assistenziale. Coinvolgerà sei giovani nel Piceno che saranno impegnati negli uffici di Ascoli, Grottammare, Servigliano, Ortezzano, Offida e Fermo. L’impegno settimanale medio previsto è di 30 ore su 5 giorni settimanali con un compenso mensile netto di 433,80 euro per un anno.

Possono partecipare tutti coloro che hanno compiuto il diciottesimo e non superato il ventottesimo anno d’età (28 anni e 364 giorni) alla data di presentazione della domanda e che siano in possesso dei requisiti indicati dal bando e dai progetti. In particolare occorre avere cittadinanza italiana, ovvero di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, cioè di un Paese extra UE purché regolarmente soggiornante in Italia.

Il termine per l’invio delle domande via PEC o a mezzo raccomandata A/R è fissato al 28 settembre 2018. In caso di consegna della domanda a mano, presso gli uffici del patronato, il termine è fissato alle 18 del 28 settembre 2018. Il bando e la relativa domanda di ammissione sono scaricabili dal sito www.cia.marche.org .

