Monticelli, il 21enne Cesca è il nuovo rinforzo per il centrocampo di mister Zaini

Il Monticelli del presidente Piero Palatroni e di mister Luigi Zaini rinforza ulteriormente il proprio organico in vista dell'inizio del campionato di Eccellenza Marche che scatterà Domenica 9 Settembre a Porto Recanati. Ingaggiato il 21enne centrocampista Matteo Cesca.





SCHEDA MATTEO CESCA

Matteo Cesca, centrocampista classe 1997 di Corridonia, è un nuovo giocatore del Monticelli.

Cesca, cresciuto nella Maceratese, vanta una discreta esperienza in Serie D dove ha collezionato 21 presenze nella stagione 2016/17 con la Civitanovese e 3 presenze nello scorso campionato con la Sangiustese. A gennaio poi si è trasferito a Tolentino in Eccellenza dove è sceso in campo in 11 occasioni.





