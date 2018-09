Meteo, la situazione ad Ascoli e nelle Marche per Venerdì 7 Settembre

Ascoli



Tempo stabile al mattino con cieli sereni o poco nuvolosi. Instabilità in aumento tra pomeriggio e sera con piogge e temporali sparsi, migliora in nottata. Temperature comprese tra +17°C e +27°C.

Marche

Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Instabilità in aumento al pomeriggio con piogge e temporali sparsi in movimento dall'Appennino verso le zone costiere. Residue piogge in serata prima di un generale miglioramento del tempo.

Nazionale

Condizioni di tempo generalmente instabile al Nord Italia con piogge e acquazzoni sparsi fin dal mattino localmente anche a carattere di temporale sia sulle coste che sulle zone interne. Fenomeni in esaurimento ad iniziare dalla nottata. Giornata caratterizzata da acquazzoni e temporali sulle regioni centrali, con fenomeni localmente intensi specie al pomeriggio e alla sera sia sul versante Tirrenico che su quello Adriatico. Tempo in miglioramento dalla nottata. Piogge e acquazzoni sparsi sono attesi al Sud, con tempo instabile fin dal mattino sia sulle regioni Peninsulari sia su quelle Insulari. Fenomeni localmente anche a carattere di temporale insisteranno in maniera sparsa fin alla notte. Temperature minime in leggero aumento, massime invece stazionarie o in diminuzione.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano