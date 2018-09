Monticelli: altri tre rinforzi per mister Zaini. Dopo Tazi e Mezzetti arriva anche Sale

Il Monticelli continua a rinforzarsi in vista dell'esordio nel campionato di Eccellenza Marche in programma domani sul campo del Portorecanati. Arrivano in biancazzurro il centrocampista Juan Pablo Sale, il difensore esterno Stefano Mezzetti e l'esterno offensivo Oussama Tazi. Ecco il comunicato ufficiale del club ascolano:

"Alla corte di mister Luigi Zaini arriva l'italo-argentino Juan Pablo Sale play di centrocampo e difensore centrale all'occorrenza. Classe 1995 è cresciuto nel Settore Giovanile dell'Atletico Tucùmàn con apparizioni in Serie A Argentina. Nello scorso campionato ha giocato in Eccellenza toscana.

Stefano Mezzetti, difensore esterno classe 1994, arriva dal Salto Cicolano, squadra di Promozione Laziale, dove nello scorso campionato è sceso in campo 30 volte. In passato ha giocato in Promozione con l'Avezzano, il Capistrello e il Civitella Roveto con il quale ha vinto il campionato e giocato in Eccellenza abruzzese.

Oussama Tazi, esterno classe 1998, arriva dal Montalto con cui, nella scorsa stagione, ha giocato nel campionato di Promozione".





