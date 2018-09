Moto2, clamorosa scorrettezza di Fenati su Manzi a Misano. Bandiera nera e squalifica

Bruttissimo gesto di Romano Fenati nel Gran Premio di San Marino, tredicesima tappa del Campionato Mondiale Moto2. Il 22enne pilota ascolano del Marinelli Snipers Team, scattato dalla 22esima posizione in griglia, è stato squalificato a due giri dal termine sul circuito di Misano quando era in lotta per entrare in zona punti.



La giuria ha deciso di esporre la bandiera per "guida irresponsabile" quando Fenati in pieno rettilineo, ad oltre 250 chilometri orari, ha affiancato la moto del 19enne riminese Stefano Manzi e gli ha spostato inspiegabilmente la mano dall'acceleratore facendolo sbandare. Una scorrettezza clamorosa che potrebbe avere conseguenze molto pesanti per il centauro piceno.

Per la cronaca il Gran Premio di San Marino è stato vinto dal leader della classifica iridata Francesco Bagnaia davanti al portoghese Miguel Oliveira ed al tedesco Marcel Schrotter.



