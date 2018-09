Eccellenza Marche, Monticelli sconfitto 4-3 all'esordio al ''Monaldi'' di Porto Recanati

Finisce con una pirotecnica sconfitta per 4-3 l'esordio del Monticelli nel campionato di Eccellenza Marche dopo tre anni in Serie D. Mister Zaini, allo stadio "Monaldi" è costretto a rinunciare all'infortunato Vallorani e a tenere in panca l'acciaccato Gesuè. Sceglie un 4-3-3 con Orsini in porta, Cotroneo e Tazi sulle fasce con Aliffi e l'argentino Sale centrali. Bellamacina guida le operazioni di gioco con Bruni e Cesca ai suoi lati. Davanti Mastrojanni al centro dell'attacco con Suwareh e Capriotti pronti ad innescarlo. Il Monticelli parte forte e raggiunge il doppio vantaggio grazie ai gol di Suwareh e Bomber Mastrojanni. Mercuri accorcia subito ma Mastrojanni ha sui piedi la più ghiotta delle occasioni. Calcio di rigore che però l'attaccante di Nola calcia sul palo. Nella ripresa accelera il Portorecanati che va in gol con Calvaresi e due volte con Martin Garcia (sospetto fuorigioco nella marcatura del 4-2). Ancora Mastrojanni tiene vive le speranze del Monticelli con un gol a tre minuti dalla fine. Nulla da fare però e il Portorecanati porta a casa i tre punti. Prossimo impegno per gli ascolani tra le mura amiche contro il Sassoferrato Genga.





TABELLINO



PORTORECANATI-MONTICELLI 4-3



PORTORECANATI: Santarelli, Cento (46' Mandolini), D. Gasparini (74' Petruzzelli), Ficola, P. Garcia, N. Gagliardini, Leonardi, Calvaresi (71' Pennacchioni), M. Garcia, E. Gasparini, Mercuri (74' Malaccari). A disposizione: Peliziani, E. Gagliardini, Ballarini, Ascani, Filippetti. Allenatore: Possanzini

MONTICELLI (4-3-3): Orsini; Cotroneo (77' Manca), Aliffi, Sale, Tazi (63' Mezzetti); Bruni, Bellamacina (82' Gesuè), Cesca; Suwareh, Mastrojanni, M. Capriotti. A disposizione: F. Capriotti, Fioravanti, Giantomassi, Pompei. Allenatore: Zaini

Arbitro: Traini di San Benedetto del Tronto

Reti: 3' Suwareh (M), 9' Mastrojanni (M), 20' Mercuri (P), 56' Calvaresi (P), 60' M. Garcia (P), 72' M. Garcia (P), 87' Mastrojanni (M).





1° TURNO ECCELLENZA MARCHE: BIAGIO NAZZARO-PORTO SANT'ELPIDIO 1-1, FABRIANO CERRETO-CAMERANO 2-0, FORSEMPRONESE-MARINA 1-2, GROTTAMMARE-TOLENTINO 1-5, PERGOLESE-ATLETICO ALMA 2-0, PORTO D'ASCOLI-SAN MARCO LORESE 2-3, PORTORECANATI-MONTICELLI 4-3, SASSOFERRATO GENGA-ATLETICO GALLO 1-0, URBANIA-MONTEFANO 1-0







CLASSIFICA



3 TOLENTINO



3 FABRIANO CERRETO



3 PERGOLESE



3 PORTORECANATI



3 SAN MARCO LORESE



3 MARINA



3 SASSOFERRATO GENGA



3 URBANIA



1 PORTO SANT'ELPIDIO



1 BIAGIO NAZZARO



0 MONTICELLI



0 PORTO D'ASCOLI



0 FORSEMPRONESE



0 ATLETICO GALLO



0 MONTEFANO



0 CAMERANO



0 ATLETICO ALMA



0 GROTTAMMARE





PROSSIMO TURNO: PORTO SANT'ELPIDIO-PORTORECANATI, ATLETICO ALMA-FOSEMPRONESE, ATLETICO GALLO-PERGOLESE, CAMERANO-BIAGIO NAZZARO, MARINA-GROTTAMMARE, MONTEGANO-FABRIANO CERRETO, MONTICELLI-SASSOFERRATO GENGA, SAN MARCO LORESE-URBANIA, TOLENTINO-PORTO D'ASCOLI







© Riproduzione riservata