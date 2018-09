Meteo, la situazione ad Ascoli e nelle Marche per Mercoledì 12 Settembre

Ascoli

Qualche innocua nube alternata ad ampie schiarite è attesa al mattino e al pomeriggio ma con tempo asciutto. Sereno o poco nuvoloso anche in serata e in nottata sempre senza fenomeni. Temperature comprese tra +17°C e +29°C.

Marche

Tempo stabile su tutta la regione sia nelle ore diurne che in quelle serali, con ampi spazi di sereno e qualche nube dalle coste agli Appennini in mattinata e al pomeriggio. Nuvolosità a tratti più compatta a partire dalla sera ma senza fenomeni di rilievo associati.

Nazionale

Soleggiato e stabile al Nord al mattino, con solo qualche nube sparsa che tenderà man mano a aumentare a partire dal pomeriggio specie sui settori occidentali. Cieli poco o parzialmente nuvolosi dalla sera, con possibili piogge su Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta. Condizioni di tempo generalmente asciutto sulle regioni centrali sia nelle ore diurne che in quelle serali. Cieli sereni o poco nuvolosi al mattino come anche al pomeriggio mentre in serata la nuvolosità tenderà ad aumentare ad iniziare dal Tirreno. Giornata caratterizzata dal tempo stabile al Sud Italia specie sui settori Peninsulari e sulla Sicilia, con sole prevalente alternato a qualche addensamento in transito fin dal mattino. Possibili acquazzoni sulla Sardegna ad iniziare dalla sera.

Temperature stazionarie o in leggero aumento sia nei valori minimi che in quelli massimi.





Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano





