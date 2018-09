Ascoli Piceno, ad Ottobre torna l'appuntamento con ''Asculum''

Dopo il grande successo delle due precedenti edizioni, il 12, 13 e 14 ottobre torna Asculum. Tre giorni di imperdibili appuntamenti tra Natura, Cultura e Spiritualità: tra interventi, dibattiti, conferenze e concerti, undici relatori di assoluto spessore permetteranno ai presenti di scoprire nuove chiavi di lettura della realtà che ci circonda e di ampliare le proprie conoscenze sul vivere meglio e in sintonia con gli altri e con se stessi.

Una straordinaria occasione di confronto per promuovere benessere, sviluppo e crescita personale: «L’amministrazione comunale ha patrocinato Asculum perché crede nella validità del messaggio di cui la tre giorni è portatrice» ha spiegato l’assessore alla cultura Piersandra Dragoni. «Riscoprire e ricalibrare il rapporto con la natura e approfondire la conoscenza di pensieri e insegnamenti è utile per vivere in armonia con se stessi e con gli altri nel rispetto del contesto ambientale in cui ci si trova». L’appuntamento, che quest’anno si dividerà tra Venarotta e Ascoli Piceno ed è realizzato grazie alla Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno che ha sostenuto in modo importante l’iniziativa, ha già raccolto diverse adesioni: «Le prenotazioni e le richieste di informazioni che stanno arrivando da varie regioni dimostrano in maniera inequivocabile che Asculum è diventato un appuntamento importante non solo per la nostra città, ma anche per un bacino territoriale di gran lunga più ampio».

L’evento è gratuito, ma i posti sono limitati e per partecipare è necessaria la prenotazione da effettuare seguendo le informazioni presenti sulla pagina Facebook dell’appuntamento. L’iniziativa rientra nell’ambito di intervento “Masterplan terremoto” della Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno che intende sostenere eventi, manifestazioni, seminari e convegni orientati al recupero e alla rinascita culturale e sociale delle arre colpite dal sisma.

IL PROGRAMMA

Asculum si aprirà venerdì 12 ottobre alle 12:30 presso l’Hospitale di San Francesco a Venarotta con i saluti del primo cittadino Fabio Salvi e dell’assessore Dragoni. Al termine del Pranzo Galenico, su prenotazione e a pagamento, si aprirà il workshop “La Via del Perdono” attraverso gli interventi di Sergio Cortinovis, Sonia Cecchini e Serenella Ballore. In serata invece, dalle 21, appuntamento nella sala Cola dell’Amatrice di Ascoli dove i saluti del sindaco Guido Castelli e dell’onorevole Giorgia Latini anticiperanno l’intervento di Cesare Catà sul “Potere magico delle parole”. Sabato mattina alle 10 si tornerà a Venarotta con il workshop sul Theta Healing guidato da Daniela De Amicis; nel pomeriggio, a partire dalle 15, a Palazzo dei Capitani in Piazza del Popolo interverranno il senatore Armando Siri e Joseph Kefir.

In serata l’imperdibile concerto esperienziale a 432hz con Emiliano Toso nella straordinaria cornice del rinnovato Teatro Filarmonici. Domenica la grande chiusura a Palazzo dei Capitani: alle 10 tuffo nel Feng Shui con Cristiano Roganti, nel pomeriggio dalle 15 si parlerà di arte e cervello quantico con i conferenzieri di fama internazionale Salvatore Brizzi e Italo Pentimalli. «Anche per questa terza edizione l’obiettivo di Asculum è fare in modo che tutti i partecipanti portino a casa un bagaglio di esperienza e conoscenza che li aiuti concretamente a migliorare la loro vita e ad allargare i confini del proprio mondo» ha aggiunto l’onorevole Giorgia Latini, ex assessore alla cultura di Ascoli e oggi vicepresidente della commissione Cultura, Scienza e Istruzione alla Camera dei Deputati. «Quest’anno non ho potuto seguire Asculum in prima persona per altri impegni istituzionali, ma voglio ringraziare Piersandra Dragoni per aver dato continuità a un progetto al quale aveva già fornito il suo prezioso aiuto nelle due precedenti edizioni».