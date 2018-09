Meteo, la situazione ad Ascoli e nelle Marche per Venerdì 14 Settembre

Ascoli

Nubi sparse alternate a spazi di sereno sia al mattino che la pomeriggio ma con tempo asciutto. Tempo stabile anche nelle ore serali con cieli irregolarmente nuvolosi. Temperature comprese tra +17°C e +28°C.

Marche

Giornata all'insegna del tempo stabile ma con nuvolosità irregolare alternata a schiarite sia al mattino che al pomeriggio su tutta la regione. Asciutto anche nelleore serali.

Nazionale

Tempo instabile sulle regioni settentrionali con precipitazioni sparse al mattino sui settori centro occidentali e al pomeriggio fenomeni soprattutto sui rilievi e sulle zone limitrofe. Acquazzoni anche in serata fin sulla Pianura ma in rapido esaurimento. Addensamenti sparsi al Centro Italia alternati ad ampi spazi di sereno sia nelle ore diurne che in quelle serali con tempo generalmente stabile. Possibili acquazzoni al pomeriggio solo sugli Appennini ma in esaurimento già in serata. Giornata con acquazzoni e temporali sparsi al Sud, ad iniziare dal mattino specie su Sicilia e Calabria. Instabilità in aumento al pomeriggio anche su Molise, Campania e Basilicata, con fenomeni poi in generale esaurimento a partire dalla serata su tutte le regioni.

Temperature in generale calo soprattutto nei valori minimi, massime invece stabili o in aumento.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano





© Riproduzione riservata