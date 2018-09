La Rete Lirica delle Marche cerca mimi per l’opera ''Trovatore'' di Verdi

La selezione si svolgerà alla presenza dell’aiuto regista Lorenzo Nencini, il prossimo 19 settembre 2018 presso il Teatro Ventidio Basso di Ascoli, alle ore 14,30. Si richiede disponibilità per l’intero periodo di prove, che va dal 20 settembre al 5 ottobre, e per le recite fino al 4 novembre. Si rende noto che dopo il 6 ottobre, data della recita di Ascoli, le altre rappresentazioni saranno a Fano, Fermo, Jesi e Chieti. In sede di selezione verrà illustrato il calendario effettivo. Il compenso lordo omnicomprensivo è di € 300 per recita e le recite previste sono 7.

Possono accedere alla selezione solamente disoccupati o lavoratori autonomi, 2 uomini e 2 donne, tra i 20 ed i 30 anni. I partecipanti dovranno essere muniti di documento di identità e di codice fiscale. Per i candidati non appartenenti a Paesi membri dell’Unione Europea si richiede il possesso di regolare permesso di soggiorno che consenta lo svolgimento di attività lavorative senza limitazioni orarie, da presentare obbligatoriamente alla selezione.