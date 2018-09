Eccellenza Marche, Monticelli-Sassoferrato Genga 1-2. Aggiornamenti live

Monticelli e Sassoferrato Genga si sfidano al Comunale "Monterocco" di Ascoli Piceno per la seconda giornata del campionato di Eccellenza Marche.





FORMAZIONI UFFICIALI

MONTICELLI: Orsini, Cotroneo, Iziegbe, Bellamacina, Aliffi, Sale, Bruni A, Cesca, Gesuè, Suwareh.

A disposizione: Capriotti F, Fioravanti, Menzetti, Manca, Capriotti M, Giantomassi, Tazi, Cocci, Bruni R.

Allenatore Sig. Luigi Zaini

SASSOFERRATO GENGA: Latini, Petroni (18' s.t Salvatori) , Corazzi, Brunelli, Ferretti, Arcangeli, Morra, Gaggiotti, Piermattei (15 s.t Ruggeri S.), Monno, Battistelli.

A disposizione: Di Claudio, Ruggeri C, Cicci, Bizzarri, Martellucci, Ciccacci, Bonci.

Allenatore Sig. Simone Ricci





Debutto casalingo in Eccellenza per il Monticelli che, allo stadio "Monterocco", affronta il Sassoferrato Genga reduce dal primo successo stagionale di sette giorni fa. Ascolani alla ricerca dei primi tre punti in campionato con i recuperati Gesuè e Iziegbe dal primo minuto e con il collaudato 4-3-3. Match diretto dal Sig. Ubaldi Kristian della sezione di Fermo.

Minuto 5: poche emozioni fino a questo momento nella sfida fra il Monticelli e il Sassoferrato Genga. Ascolani in divisa rossa, ospiti in casacca bianca, mentre i pantaloncini e i calzettoni sono azzurri. Gli uomini di mister Zaini stanno lasciando il possesso palla agli ospiti per poi ripartire in contropiede con gli strappi di Suwareh. Poco fa tiro dalla distanza di Gesuè che però trova solo la presa sicura di Latini.

Minuto 10: scarseggiano le emozioni anche se il Monticelli sembra in grado di far male specie sulla fascia sinistra grazie all'incontenibile Suwareh. Il numero 11 classe '99 si sta dimostrando una spina nel fianco per la difesa del Sassoferrato Genga che però, fino a questo momento, sta reggendo bene l'urto con l'esplosività dell'esterno ascolano.

Minuto 12: azione goal per il Monticelli. Cross dalla destra di Gesuè che cerca e trova la testa di Mastrojanni che però sfiora solo la parte alta della traversa. Si rimane sullo 0-0.

Minuto 13: Piermattei ha risposto a Mastrojanni con un azione, forse viziata da una posizione irregolare, che ha trovato impreparata la difesa ascolana. Il tiro dell'attaccante ospite scheggia il palo esterno.

Minuto 15: si infiamma il match. Ancora Mastrojanni che riceve il pallone nel cuore dell'area di rigore. Il bomber ascolano prova un tiro di prima intenzione con il sinistro, il pallone fa la barba all'incrocio dei pali. Monticelli vicinissimo al vantaggio.

Minuto 20: si è alzata l'intensità del match. Monticelli sempre proiettato in avanti anche se gli ospiti stanno dimostrando una fase difensiva impeccabile.

Minuto 25: altra clamorosa occasione da goal per il Monticelli. Azione solitaria di Alessio Bruni che parte in progressione dopo aver saltato due avversari. Il suo destro velenosissimo però si stampa sulla traversa.

Minuto 30: ospiti in difficoltà. L'occasione capitata a Bruni pochi minuti fa ne è la dimostrazione più limpida. Ascolani padroni del campo e sempre alla ricerca del goal che potrebbe sbloccare il match.

Minuto 33: sembra soddisfatto mister Zaini della sua squadra, vige ancora la legge dello 0-0 eppure il Monticelli ha sfiorato più volte il goal, prima con Mastrojanni e poi con la traversa presa dopo un azione spettacolare di Bruni.

Minuto 40: cinque minuti alla fine del primo tempo e ancora 0-0 fra Monticelli e Sassoferrato Genga. Gli ospiti si sono riorganizzati dopo aver rischiato di passare in svantaggio e adesso si trovano stabilmente nella metà campo ascolana.

Minuto 41: occasione per gli ospiti con una punizione di Morra che sfiora il palo alla destra di Orsini che era comunque sulla traiettoria.

Minuto 42: ci ha provato Mastrojanni con una girata di testa sul cross al bacio de Gesuè. Miracolo di Latini che, con un colpo di reni, è riuscito a deviare la sfera in angolo.

Minuto 45: doccia gelata per il Monticelli che subisce goal proprio allo scadere del primo tempo. Cross dalla bandierina di Arcangeli che trova Monno, abile sia a liberarsi dalla marcatura sia a deviare di testa il pallone del 1-0. Dopo l'esultanza ospite l'arbitro ha mandato tutti negli spogliatoi.

------------------------------------------------------------

Minuto 0: si riparte con gli stessi effettivi e con il risultato di 0-1 per gli ospiti maturato proprio all'ultimo respiro del primo tempo.

Minuto 3: occasione Monticelli. Tiro dalla destra di Suwareh e respinta centrale di Latini, la successiva conclusione di Bruni finisce altissima.

Minuto 10: prova a salire il Monticelli con le giocate di Gesuè che poco fa ha avuto da ridire nei confronti del direttore di gara per un fallo non fischiato nei suoi confronti proprio al limite dell'area.

Minuto 13: ha raddoppiato il Sassoferrato Genga con il goal siglato da Piermattei, abile a stoppare un pallone proveniente dalla sinistra e a trafiggere Orsini con un destro di prima intenzione.

Minuto 15: cambia mister Ricci. Richiamato l'autore del 2-0, ovvero Piermattei, al suo posto entra il numero 16 Ruggeri.

Minuto 18: si riapre il match. rete di Suwareh che, fra le proteste degli ospiti, riapre il match. Grande azione di Gesuè che ha servito proprio Suwareh, freddo a trafiggere Latini. Molte proteste da parte dei giocatori del Sassoferrato visto che il guardalinee aveva alzato la bandierina subito dopo che Suwareh aveva ribadito in rete l'assist di Gesuè. Intanto cambia ancora il Sassoferrato Genga, fuori Petroni al suo posto Salvatori.

