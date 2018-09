Giovanili Ascoli, la Primavera passa a Perugia grazie a Sarli. Ko Under 17 e Under 16

Parte forte l’Ascoli Primavera che, sul campo della rivale Perugia, si è imposta per 1-0. I ragazzi di mister Di Mascio hanno giocato una partita encomiabile; attenti a non concedere troppo spazio alle bocche di fuoco umbre e abili a colpire al momento giusto. Momento giusto che si è presentato al 21’ minuto del primo tempo e che Sarli ha trasformato in oro. Primo centro stagionale per il giocatore bianconero classe 2000 che, nell’azione del goal, è stato servito al bacio da un altro protagonista del match, ovvero Monachesi.

La prima vittoria dei baby bianconeri vale doppio, primo perché conquistata contro una squadra davvero difficile da battere, specialmente sul proprio campo, secondo perché ha messo in risalto una maturità che, in un campionato così lungo e con compagini così forti, sarà sicuramente determinante. (CLICCA QUI PER HIGHLIGHTS PERUGIA-ASCOLI)

GLI ALTRI RISULTATI GRUPPO B PRIMAVERA 2

Crotone vs Lecce: 1-0

Foggia vs Lazio: 0-1

Cosenza vs Livorno: 1-2

Perugia vs Ascoli: 0-1

Benevento vs Frosinone: 2-0





CLASSIFICA GIRONE B PRIMAVERA 2

Benevento 3

Livorno 3

Lazio 3

Crotone 3

Ascoli 3

Pescara 0

Cosenza 0

Lecce 0

Perugia 0

Foggia 0

Frosinone 0

Prossimo impegno in programma sabato 22 settembre per l’Ascoli che, sul campo del Picchio Village, affronterà il Crotone.







Sono stati sconfitti per 3-0 invece gli Under 17 di mister Cerasi che, in casa del Napoli, hanno ceduto all’impeto di una delle squadre meglio organizzate del torneo. Punteggio che comunque non rispecchia al massimo i valori espressi in campo, perché i baby bianconeri sono stati in partita nonostante il goal subito dopo appena quattro minuti da Ceparano. Al 35’ minuto, forse nel momento migliore per i marchigiani, il Napoli ha raddoppiato con Cioffi. Il terzo goal è arrivato al 92’ minuto, quando ormai la testa dei ragazzi di mister Cerasi era già al prossimo impegno.

GLI ALTRI RISULTATI GIRONE C, UNDER 17

Benevento vs Roma: 1-4

Cosenza vs Palermo: 0-1

Crotone vs Lecce: 1-2

Foggia vs Perugia: 1-1

Frosinone vs Pescara 2-2

CLASSIFICA GIRONE C

Roma 6

Napoli 6

Cosenza 3

Crotone 3

Lecce 3

Palermo 3

Foggia 2

Perugia 2

Benevento 1

Ascoli 1

Frosinone 1

Pescara 1

Salernitana 0



Giornata da dimenticare anche per gli Under 16 di mister Maurizio Lauro che sono stati travolti per 6-0 dal Benevento. Una partita casalinga sicuramente non entusiasmante e che rappresenta una domenica dove è andato tutto storto per i baby bianconeri. Il prossimo obiettivo quindi è quello di dimenticare in fretta i sei goal incassati contro i campani e riparte dal bellissimo 2-2 conquistato sette giorni fa in casa del Foggia. I goal ospiti sono stati messi a segno da Gentile (6’pt), Bracale (15 pt), Olimpo (30’pt e 7’st), Giampaolo (15’st) e Gargiulo (10’st).

GLI ALTRI RISULTATI GIRONE C UNDER 16

Pescara vs Frosinone: 1-1

Lecce vs Crotone: 0-1

Perugia vs Foggia: 1-5

Roma vs Napoli: 3-1

Salernitana vs Cosenza: 2-2

CLASSIFICA GIRONE C

Benevento 6

Crotone 6

Frosinone 4

Foggia 4

Napoli 3

Roma 3

Palermo 3

Ascoli 1

Salernitana 1

Pescara 1

Cosenza 1

Perugia 0

Lecce 0





© Riproduzione riservata