Atletico Ascoli, altro pareggio in Coppa Marche. A segno in extremis Giovannini

L'Atletico Ascoli ottiene un altro pareggio per 1-1 dopo quello con il Centobuchi nel secondo impegno di Coppa Marche. Sul campo dell'Atletico Azzurra Colli partita con poche emozioni fino al 90° quando viene fischiato un fallo da rigore per i padroni di casa che vanno a segno con Di Simplicio. Sembra finita eppure i ragazzi di mister Filippini non demordono e sull'ultima azione del match trovano il pari. Punizione che pesca ottimamente la testa di Serafini ma ottimo riflesso del portiere di casa, sulla respinta il più lesto è Giovannini che "spacca" letteralmente la porta per il pari finale. Per l'Atletico Ascoli nel prossimo weekend arriverà l'esordio nel girone B del campionato di Promozione sul campo del Chiesanuova.





TABELLINO

ATLETICO AZZURRA COLLI-ATLETICO ASCOLI 1-1

ATLETICO AZZURRA COLLI: Camaioni , Zahraoui, Perozzi (87’Silvestri), Cucco, Stangoni, Alijevic, Battilana, Grilli (70’ Gibellieri), Di Simplicio, Pirelli (80’ Tommasi), Spinelli (58’ Bastianelli ). Allenatore: Fanì



ATLETICO ASCOLI: Lattanzi, Serafini, Fabi Cannella, Di Silvestre, Funari (56’ Coccia), Gibbs, Santoni (65’ Miniscalco), Tedeschi, Gassama (83’ Tarli), Giovannini, Iachini. Allenatore: Filippini

Arbitro: Chiaretti

Reti: 91’ rigore Di Simplicio , 94’ Giovannini.





