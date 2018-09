Rinnovato Osservatorio Regionale delle associazioni di promozione sociale delle Marche

In conformità alla complessa procedura prevista dalla LR n.9/2004 si sono svolte le elezioni che hanno portato alla costituzione del nuovo Osservatorio regionale delle Associazioni di promozione sociale così composto: Lucidi Giulio – US Acli, Benigni Antonio – Centro Sportivo Italiano Marche, Carloni Manuela – Auser Marche, Corradini Fabio – Acli Marche, Evangelista Silvano - Unms Consiglio Reg.le Marche Giovannetti Claudio - Unms Consiglio Reg.le Marche, Impiglia Osvaldo – Fitel Marche, Lugli Raffaella – Anffas Marche, Magnaterra Rosalba – Auser Marche, Mencarini Maria – UICI Marche, Menghi Eraldo – Assoc. Naz.le famiglie caduti e dispersi in guerra, Ricchiuto Alessandro – Arci Marche, Scarponi Marco – Anffas Marche, Siotto Angela – AMIL, Squdroni Stefano – UISP, Strali Sergio – Unitre Università delle tre età, Sturari Milvio - Fitel Marche, Tomassini Maurizio – Acli Marche, Travaglini Osvaldo – AMIL, Ursu Ioana – Endas Marche.

Si tratta di un organismo consultivo della Giunta regionale, rappresentativo di ben 261 realtà associative nelle Marche (dati al 27.03.2018) iscritte nel relativo registro regionale, di cui 41 “di rilevanza regionale”, cioè tali da avere sedi operative almeno su tre province. In sede di prima riunione del neo-Osservatorio, è stato eletto il nuovo Presidente dello stesso, nella persona di Giulio Lucidi della Usacli Comitato Regionale Marche e, contestualmente, su proposta dello stesso presidente, è stato istituito il direttivo dell’Osservatorio composto da: Ioana Ursu (Endas Marche), Alessandro Ricchiuto (Arci Marche), Stefano Squadroni (Uisp Marche), Maurizio Tomassini (Acli Marche), Maria Mencarini (Uici), Sergio Stali (Unitre), Manuela Carloni (Auser Marche) e Milvio Sturari (Fitel Marche). E’ stata inoltre nominata all’unanimità quale vice-presidente Manuela Carloni (Auser) dello stesso Osservatorio. Una realtà vivace e dinamica operante attivamente nel Terzo settore.







