Arquata del Tronto, contributo Mail Boxes Etc. per ricostruzione palestra scuola

Mail Boxes Etc., grazie al contributo dei suoi Centri Servizi sul territorio e di molti dei rispettivi clienti, ha contribuito alla costruzione della palestra del plesso scolastico di Arquata del Tronto, comune marchigiano colpito dal terremoto nell’estate del 2016. Domani l’inaugurazione.

Sono passati due anni dal 24 agosto 2016, quando fortissime scosse di terremoto hanno devastato alcune zone delle Marche e dell’Abruzzo. Arquata del Tronto (AP) è stato il centro marchigiano più colpito dal sisma, che ha reso la scuola del paese completamente inagibile. Qui la fase di ricostruzione è partita con l’edificazione di un nuovo plesso scolastico, inaugurato nel settembre 2017; quest’anno a fianco della scuola è stata costruita anche una palestra a supporto dell’attività scolastica, ma anche a servizio delle realtà del territorio.

Dopo il terremoto, Mail Boxes Etc. - una delle maggiori reti al mondo di Centri Servizi in franchising che offre servizi di spedizione, micro-logistica, grafica, stampa e comunicazione ad aziende e privati – ha agito su due fronti in contemporanea: da una parte ha attivato la propria Rete di punti vendita per la raccolta di beni di prima necessità e la relativa spedizione ai centri di raccolta designati per la distribuzione alle popolazioni colpite, dall’altra ha aperto una campagna di fundraising attraverso MBE Privilege, il programma di raccolta punti riservato ai clienti con partita IVA.

Sono 424.100 i punti donati dagli iscritti a MBE Privilege. Numerosi clienti MBE hanno infatti preferito sostenere il progetto di ricostruzione di Arquata del Tronto, anziché redimere i punti per ottenere dei premi. Grazie a questi punti ed al lavoro dei Centri MBE, Mail Boxes Etc. ha contribuito alla realizzazione della palestra.

La raccolta dei fondi e il progetto della palestra sono stati coordinati dalla Onlus Fondazione La Stampa - Specchio dei tempi.

Mercoledì 19 settembre 2018, ad Arquata del Tronto, alla presenza delle autorità e dei rappresentanti delle aziende sostenitrici, Mail Boxes Etc. parteciperà all’inaugurazione della palestra del complesso scolastico. Tutta la comunità potrà tornare a praticare sport e a divertirsi insieme.

Paolo Fiorelli, Presidente e Amministratore Delegato MBE Worldwide S.p.A., commenta: “#PeoplePossible è il motto che esprime la missione delle persone che lavorano in Mail Boxes Etc. e racchiude un insieme di valori fatto di disciplina, passione, empatia e focalizzazione sulle persone. #PeoplePossible significa impegnarsi nel quotidiano per rendere le cose possibili, anche quando sembrano impossibili. Come MBE abbiamo voluto aiutare a rendere possibile un sogno di ricostruzione che oggi è realtà.”.

Mail Boxes Etc. ringrazia sentitamente i generosi clienti che, rispecchiando in pieno la filosofia #PeoplePossible, hanno dato il loro prezioso contributo per il successo di questo progetto.





© Riproduzione riservata